Magrini ’Stella al merito nel lavoro’ Una vita da ingegnere alla Leonardo Premiati talento e professionalità

L’ingegnere elettronico residente a Larciano ha ricevuto il riconoscimento ‘Stella al merito per il lavoro’. Il premio è stato assegnato per il suo percorso professionale, che si svolge presso l’azienda del settore aerospaziale. La cerimonia si è svolta alla presenza di rappresentanti del settore e delle istituzioni. Magrini, che lavora nel campo dell’ingegneria elettronica, si distingue per la sua carriera e le competenze maturate nel corso degli anni.

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L’ingegnere elettronico Sandro Magrini di Larciano ha ricevuto l’ambito riconoscimento di ’Stella al merito per il lavoro’. Il riconoscimento viene conferito dal Presidente della Repubblica ai lavoratori che si sono distinti nelle attività professionali svolte in ambito aziendale. La cerimonia di premiazione si è tenuta nel Salone dei Cinquecento a Firenze e tra diversi ospiti erano presenti Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, l’assessore al lavoro del Comune di Firenze Dario Danti ed i prefetti dei capoluoghi di provincia della Toscana. Per la provincia di Pistoia era presente il prefetto Gallo Carrabba e la sindaca di Larciano Lisa Amidei.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Magrini, ’Stella al merito nel lavoro’. Una vita da ingegnere alla Leonardo. Premiati talento e professionalità Notizie correlate Una vita dedicata al lavoro, l'orgoglio di tre cesenati che ricevono la Stella al Merito da MattarellaIl primo maggio cesenate si tinge di orgoglio e riconoscimento per il mondo del lavoro. Stelle al Merito, premiati 11 cittadini modenesi per una vita dedicata al lavoroIn occasione della giornata del primo maggio, la provincia di Modena festeggia l'ingresso di 11 nuovi Maestri del Lavoro, selezionati a livello... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Magrini, ’Stella al merito nel lavoro’. Una vita da ingegnere alla Leonardo. Premiati talento e professionalità; Tre cittadini del Mugello ricevono la Stella al Merito del Lavoro; Palazzo Vecchio, 1° maggio: 68 Maestri del Lavoro premiati con la Stella al Merito; Nuove Stelle al Merito del Lavoro. Ecco chi sono i 68 toscani premiati. Stella al Merito del Lavoro per 68 persone in Toscana: l'elenco completoSono 68 le lavoratrici e i lavoratori che si sono distinti per la qualità professionale, per i miglioramenti che hanno apportato all’attività quotidiana ... gonews.it Primo Maggio 2026: Stelle al merito del lavoro conferite da Mattarella a 68 Maestri toscani. Ecco nomi, aziende, provinceVenerdì 1° maggio 2026, alle 10,00, nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, si svolgerà la cerimonia di consegna delle Stelle al Merito del Lavoro, conferita dal Presidente della Repubblica a ... firenzepost.it Riccardo Magrini, soprannominato Il Magro Professionista dal 1977 al 1986 Vinse una tappa al Giro d'Italia e una al Tour de France. Vincitore da dilettante della Coppa Ciuffenna (1972) e del Trofeo Matteotti (1975) Magrini passò professionista nel 1977 Dopo - facebook.com facebook Imbarazzante confessione dell’ex direttore dell’Aifa, Nicola Magrini, davanti alla commissione: «Quel farmaco non bloccava i contagi». Ci hanno sempre mentito per imporre gli obblighi come il green pass. di @mariogiordano5 x.com