magia umbria jazz i big della musica in scena a perugia

Perugia si prepara ad accogliere la nuova edizione di Umbria Jazz, che si svolgerà dal 3 al 12 luglio. L’evento, ormai tradizione estiva, vedrà protagonisti artisti di fama internazionale e un ricco programma che combina musica di qualità e valorizzazione della storia musicale. La città si anima di concerti e iniziative, attirando appassionati da diverse parti del mondo. La manifestazione si conferma come uno degli appuntamenti più rilevanti nel panorama musicale nazionale.

di Chiara Giacobelli L’estate è nell’aria e Perugia si prepara a trasformarsi in una capitale globale della musica: Umbria Jazz torna dal 3 al 12 luglio con un’edizione dalle dimensioni imponenti e dal respiro internazionale, intrecciando grandi star, ricerca musicale e memoria storica. Il festival, che da oltre mezzo secolo rappresenta uno degli appuntamenti più riconoscibili del panorama europeo, porterà nel centro storico del capoluogo umbro 11 giorni di concerti, oltre 275 eventi – più della metà gratuiti –, circa 400 ore di musica e più di 80 band con oltre 500 musicisti coinvolti. Il fulcro della manifestazione sarà l’Arena Santa Giuliana, mentre il Teatro Morlacchi continuerà a rappresentare il regno del jazz più puro; la Sala Podiani della Galleria Nazionale dell’Umbria ospiterà invece concerti raccolti e cameristici.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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