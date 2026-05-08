Madrid azzurri ok nelle qualificazioni del Future | Daniele Lupo torna e convince

A Madrid, nel torneo di beach volley Future, le squadre italiane hanno ottenuto risultati positivi nelle qualificazioni, con due coppie che sono riuscite ad accedere al tabellone principale. Tra i partecipanti c’è stato anche il ritorno di un atleta che ha mostrato una buona forma. La competizione prosegue con l’obiettivo di consolidare la presenza italiana nella fase successiva del torneo.

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Il Futures di Madrid si apre con buone indicazioni per il beach volley azzurro, protagonista nelle qualificazioni con due coppie capaci di centrare il pass per il main draw. Riflettori puntati soprattutto su Daniele Lupo, al ritorno nel circuito internazionale dopo la stagione in coppia con Enrico Rossi: per il vicecampione olimpico di Rio 2016 si tratta di un nuovo inizio, questa volta al fianco dell’estone Krumins. Il cammino di KruminsLupo è stato in crescendo. Nel primo turno gli azzurri hanno superato una sfida complicata contro gli svizzeri FlückigerKolb, imponendosi al tie-break (23-21, 18-21, 13-15) dopo una battaglia giocata sul filo dell’equilibrio.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Madrid, azzurri ok nelle qualificazioni del Future: Daniele Lupo torna e convince Notizie correlate Colpaccio di Tyra Grant! Sconfitta una top100 nelle qualificazioni a MadridProsegue il periodo positivo di Tyra Grant, che comincia il suo cammino nelle qualificazioni del WTA 1000 di Madrid 2026 battendo in due set la... Castione: avvistato un lupo nelle vicinanze del centro abitatoNei giorni scorsi un lupo è stato avvistato nei pressi del centro abitato di Castione Andevenno: a darne notizia, attraverso il proprio profilo...