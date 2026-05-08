Madre e figli spartiti nel nulla l' ultimo messaggio inviato dalla 16enne alla compagna di classe | Com' è andata la verifica? Poi il silenzio

Da parmatoday.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una ragazza di 16 anni è scomparsa, insieme alla madre e al fratello di 14 anni, da circa due settimane. L’ultimo messaggio inviato dalla giovane, datato 20 aprile, riguarda una domanda sulla verifica scolastica rivolta a una compagna di classe. Da allora, non ci sono stati ulteriori contatti o comunicazioni. La famiglia ha riferito di aver perso ogni rapporto con la ragazza, che si trovava con i suoi genitori al momento della scomparsa.

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L'ultimo contatto tramite messaggio è datato 20 aprile, ormai due settimane fa. Lo scrive su Whatsapp la sedicenne scomparsa con la madre, Sonia Bottacchiari e il fratello 14enne. Quel 20 aprile non è una data a caso: è il giorno della scomparsa della famiglia e fu inviato ad una compagna di.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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