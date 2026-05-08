Il 28 agosto 1955, nella Cattedrale di Manfredonia, si tenne l’incoronazione della Sacra Icona della Madonna di Siponto, patrona della città. L’evento fu officiato dal cardinale Angelo Giuseppe Roncalli, che successivamente divenne Papa Giovanni XXIII. In quella giornata, i macellai della zona parteciparono alla cerimonia, ricordando l’occasione come un momento speciale per la comunità locale.

Manfredonia.L'incoronazione della Sacra Icona della Madonna di Siponto, patrona di Manfredonia, avvenne il 28 agosto del 1955 per mano del cardinale Angelo Giuseppe Roncalli (futuro Papa Giovanni XXIII).Delegato da Papa Pio XII. Le corone furono realizzate dall'orafo manfredoniano Michele Affatato. Ecco cosa mi è successo stamattina, passando di là mi sono imbattuto davanti al cancello della vecchia Ase,oramai ridotto a un magazzino sfasciato. Alzo lo sguardo in alto e mi ritrovo su una vecchia facciata ridotta in uno stato usurato,un antico quadretto in onore di devozione da parte dei macellai. C'era proprio scritto così, mi ha subito interessato, perché non conoscevo questa piccola storia,ho scattato una foto.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Macellai, in ricordo dell’ Incoronazione della Madonna di Siponto in Cattedrale

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