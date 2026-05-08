Maccacaro Lega | Lecco non perda la sua vocazione industriale mentre insegue il turismo

Da leccotoday.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un dirigente della Lega ha espresso preoccupazione riguardo al futuro di Lecco, sottolineando l'importanza di mantenere viva la vocazione industriale della città mentre si sviluppa il settore turistico. Ha evidenziato l’esperienza maturata nel mondo industriale e manageriale come elemento di riflessione, invitando a considerare con attenzione i cambiamenti economici e urbani degli ultimi settant’anni. La sua analisi si concentra sulla necessità di preservare l’identità industriale di Lecco.

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“Da uomo che ha lavorato per molti anni nel mondo industriale e manageriale, credo sia importante osservare Lecco con uno sguardo ampio, quasi dall'alto, per comprendere davvero il percorso economico e urbano che la nostra città ha vissuto negli ultimi settant'anni.” Con queste parole Marzio.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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