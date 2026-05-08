Maccacaro Lega | Lecco non perda la sua vocazione industriale mentre insegue il turismo

Un dirigente della Lega ha espresso preoccupazione riguardo al futuro di Lecco, sottolineando l'importanza di mantenere viva la vocazione industriale della città mentre si sviluppa il settore turistico. Ha evidenziato l’esperienza maturata nel mondo industriale e manageriale come elemento di riflessione, invitando a considerare con attenzione i cambiamenti economici e urbani degli ultimi settant’anni. La sua analisi si concentra sulla necessità di preservare l’identità industriale di Lecco.

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