L' uomo artefice Ritratti di vita mostra di pittura di Liubov Fedoseeva alla Gran Guardia

Dal 9 maggio al 5 luglio, presso la Gran Guardia, sarà allestita una mostra di pittura intitolata “L'uomo artefice. Ritratti di vita”. L'esposizione presenta le opere dell'artista Liubov Fedoseeva, che raffigurano ritratti e scene di vita quotidiana. La mostra si inserisce nel calendario espositivo della struttura e rimarrà aperta al pubblico per tutta la durata dell'evento.

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Alla Gran Guardia in programma, dal 9 maggio al 5 luglio, “L'uomo artefice. Ritratti di vita”, mostra di pittura di Liubov Fedoseeva.DettagliCon questa esposizione, promossa dall’assessorato alla Cultura del Comune di Padova, che si compone di venti dipinti e dodici disegni, l’artista si pone.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Alla Loggia della Gran Guardia le fotografie di Pierfrancesco Bassi nella mostra “Gente a Venezia”Apre al pubblico mercoledì 11 marzo nella grande sala della Loggia della Gran Guardia, in Piazza dei Signori, la mostra fotografica di Pierfrancesco... Mostra di Gabriella De Vito "Le forme del silenzio" alla Loggia della Gran GuardiaServiva davvero pubblicare il video dell'aggressione alla professoressa di francese? Dall'1 al 26 aprile la Sala della Gran Guardia di piazza dei... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: L’uomo artefice. Ritratti di vita; L'uomo artefice. Ritratti di vita, mostra di pittura di Liubov Fedoseeva alla Gran Guardia dal 9 maggio al 5 luglio 2026; L'agenda delle mostre da vedere nella settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2026. Ritratti di Poesia all'Auditorium ConciliazioneL’Auditorium Conciliazione di Roma ospiterà la XIX edizione di Ritratti di Poesia, promossa e organizzata dalla Fondazione Roma in collaborazione con InventaEventi S.r.l. La manifestazione, da anni ... romatoday.it La raccolta riunisce ritratti di figure che hanno avuto un ruolo nella storia della Società Geografica Italiana o che, in modi diversi, hanno contribuito all’avanzamento delle discipline geografiche. Si tratta di un insieme composito, costruito nel tempo attraverso ac facebook Professore, proprio perché la storia ha conosciuto tragedie vere, bisognerebbe avere più rispetto per le parole e meno indulgenza per il sarcasmo. Nessuno qui rimpiange guerre, pandemie o silenzi di massa. Il punto è un altro, ed è molto semplice: informare x.com