Lunigiana 5 milioni per la sicurezza | asili e ponti sotto protezione

Nella regione della Lunigiana sono stati destinati 5 milioni di euro per interventi sulla sicurezza, destinati a interventi sugli asili e sui ponti. Restano da definire i criteri di ripartizione di questa somma tra i diversi comuni della zona. Inoltre, la ristrutturazione di Palazzo Baracchini prevede l’attivazione di nuovi servizi, anche se i dettagli specifici non sono ancora stati annunciati.

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? Domande chiave Come verranno ripartiti i fondi tra i comuni della Lunigiana?. Quali servizi concreti nasceranno grazie alla ristrutturazione di Palazzo Baracchini?. Perché il ponte sul torrente Tassonaro è diventato una priorità?. Chi gestirà l'avvio dei cantieri dopo l'approvazione del decreto?.? In Breve Pontremoli riceve 1,5 milioni, Mulazzo e Licciana Nardi un milione ciascuno.. Casola riceve 1 milione totale per il ponte sul torrente Tassonaro.. Licciana Nardi userà un milione per l'asilo nido a Palazzo Baracchini.. Tresana beneficerà di due versamenti per un totale di 419.668 euro.. Il Ministero dell’Interno ha stanziato 4.920.168 euro per proteggere il territorio della Lunigiana attraverso interventi mirati a edifici e infrastrutture, come comunicato dal deputato Alessandro Amorese.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lunigiana, 5 milioni per la sicurezza: asili e ponti sotto protezione Notizie correlate Monza, cantieri per 3 ponti storici: 1,5 milioni per la sicurezzaLa città di Monza si prepara a un importante rinnovamento infrastrutturale con l’avvio imminente dei lavori di manutenzione straordinaria su tre... Savona, 6 milioni per i ponti: piano blitz per la sicurezza stradaleLa Provincia di Savona ha pianificato una serie di interventi strutturali sulla propria rete viaria che, tra nuovi affidamenti e cantieri già... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Quasi 5 milioni per mettere in sicurezza la Lunigiana: ecco dove andranno; Territori. Amorese (FdI): quasi 5 mln per Messa in sicurezza Comuni Lunigiana; Aulla, stamani sopralluogo di Giani sul territorio; Riflettori sui paesi. Stanziati cinque milioni per la messa in sicurezza. Riflettori sui paesi. Stanziati cinque milioni per la messa in sicurezzaSaranno destinati a Pontremoli, Casola, Tresana, Mulazzo e Licciana Nardi. L’annuncio di Amorese (Fdi): Dimostrazione dell’attenzione del governo. msn.com Lunigiana World - facebook.com facebook