A Brescia si è svolto il funerale di Evaristo Beccalossi, deceduto alcuni giorni fa all’età di 69 anni. La chiesa Conversione di San Paolo era piena di persone che volevano rendere omaggio alla memoria di Beccalossi. Tra i presenti c’erano la moglie Daniela, la figlia Nagaja e l’amico di lunga data Enrico Ruggeri. Al momento dell’arrivo del feretro, la cerimonia è stata caratterizzata da un momento di commozione collettiva.

Grande commozione a Brescia per il funerale di Evaristo Beccalosi, morto alcuni giorni fa a 69 anni. Quando il feretro è arrivato alla chiesa Conversione di San Paolo, c'erano la moglie Daniela, la figlia Nagaja ed Enrico Ruggeri, suo amico da una vita. Sulla bara sono state poste due maglie con il suo numero, il dieci: una dell’Inter, l’altra dell’Union Brescia. A celebrare la funzione religiosa don Marco Mori, responsabile pastorale giovanile della diocesi, e don Angelo Calorini. A rappresentare l'Inter il vicepresidente Javier Zanetti, il ds Piero Ausilio e Francesco Pio Esposito. Ma ci sono anche tantissimi ex compagni nerazzurri: Bergomi, Bordon, Branca, Muraro, Pasinato, Scanziani, Beppe Baresi, Vecchi, Francesco Toldo e Lele Oriali.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'ultimo applauso a Beccalossi: chiesa gremita per il funerale a Brescia

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