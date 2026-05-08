Luciana Littizzetto | Leggere? Ti apre la testa Fate scrivere i ragazzi

Luciana Littizzetto ha commentato l'importanza della lettura, affermando che aiuta ad aprire la mente. Ha anche suggerito che i ragazzi dovrebbero essere incoraggiati a scrivere, ritenendolo un modo per favorire la crescita personale e sviluppare capacità critiche. Le sue parole si concentrano sull'uso di questi strumenti come mezzi fondamentali per la formazione dell’identità e il miglioramento delle competenze.

La lettura e la scrittura come strumenti di crescita personale, capacità critica e costruzione dell’identità. Nell’intervista rilasciata al podcast Passa dal Basement di Gianluca Gazzoli, Luciana Littizzetto riflette anche sul ruolo che libri e linguaggio hanno avuto nel proprio percorso formativo e professionale. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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