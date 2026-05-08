A Lucca si svolge un evento dedicato al Barocco, con un focus su due pittori il cui stile era così simile da rendere difficile distinguerli. L’incontro approfondisce come entrambi riuscissero a realizzare opere molto simili tra loro e analizza il motivo per cui il loro talento attirò l’attenzione di città come Roma e Venezia. La discussione si concentra sulle tecniche e le influenze che caratterizzarono le loro produzioni artistiche.

? Punti chiave Come facevano i due pittori a creare opere quasi indistinguibili?. Perché il talento di questi artisti ha conquistato Roma e Venezia?. Come può la storia antica ricostruire l'identità dei lucchesi oggi?. Dove si può seguire l'approfondimento in diretta streaming?.? In Breve Evento gratuito sabato 9 maggio alle ore 10 in Sala Tobino a Palazzo Ducale.. La storica Paola Betti guida l'approfondimento sulla sinergia tra Coli e Gherardi.. Rassegna La bellezza ovunque con appuntamenti mensili tra dicembre 2025 e giugno 2026.. Partecipazione remota tramite piattaforma Zoom per chi non può recarsi a Lucca.. Sabato 9 maggio alle ore 10, la Sala Tobino di Palazzo Ducale ospiterà un incontro dedicato ai pittori Giovanni Coli e Filippo Gherardi, protagonisti del Seicento lucchese.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lucca, il segreto del Barocco: l’incontro su Coli e Gherardi

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