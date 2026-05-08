Durante l’edizione di quest’anno di Lucca Comics, sindacati e alcune forze politiche hanno richiesto un aumento salariale per i lavoratori coinvolti nell’evento. In particolare, chiedono di fissare a 9 euro l’ora la retribuzione, opponendosi alla retribuzione attuale di circa 5 euro. La questione riguarda i turni di lunga durata, che arrivano anche a 14 ore, e la richiesta nasce dall’esigenza di migliorare le condizioni di lavoro durante la manifestazione.

? Domande chiave Come possono i lavoratori reggere turni da 14 ore con 5 euro?. Perché i sindacati chiedono un aumento salariale proprio al Lucca Comics?. Chi dovrà decidere se approvare la proposta dei 9 euro l'ora?. Quali conseguenze avrà per l'evento il rifiuto di queste nuove paghe?.? In Breve Sindacati e politici contestano turni lavorativi da 14 ore giornaliere durante l'evento.. Livia Maia e i segretari Simonetti, Puccinelli e Dinelli denunciano precarietà e indigenza.. Le mozioni passeranno per le commissioni bilancio, partecipate e sociale del Comune.. L'assessore Alberto Lenzi e Luca Fidia Pardini discutono strategie per il salario minimo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lucca Comics: sindacati e politici chiedono 9 euro l’ora per i lavoratori

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