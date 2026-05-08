A Lucca è stato attivato un nuovo numero verde dedicato all’emergenza sociale presso il pronto soccorso del San Luca. Il servizio viene avviato senza che i cittadini effettuino chiamate dirette, ma tramite segnalazioni provenienti da enti e operatori sociali autorizzati. Queste figure possono comunicare le situazioni di urgenza sociale che richiedono intervento immediato. Il sistema mira a facilitare il funzionamento delle segnalazioni senza coinvolgere direttamente i cittadini nelle chiamate.

? Punti chiave Come viene attivato il nuovo servizio senza chiamate dai cittadini?. Chi sono i soggetti che possono segnalare le emergenze sociali?. Cosa succede concretamente nelle 72 ore di presa in carico?. Perché questo modello di Lucca potrebbe estendersi a tutta la Toscana?.? In Breve La presa in carico operativa dura solitamente 72 ore per ogni segnalazione.. Il servizio è gestito dalla Cooperativa Sociale Proges con la local manager Antonella Rosa.. Le segnalazioni arrivano da soggetti pubblici come forze dell'ordine e servizi sociali.. Il modello coinvolge Marica Ghiri, Mariagiulia Mannocci, Lucia Altamura, Carla Panelli e Piera Banti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lucca: al San Luca il nuovo numero verde per l’urgenza sociale

Notizie correlate

Croce Verde di Lucca: assemblea decisiva per il futuro socialeI soci della Croce Verde di Lucca si riuniranno sabato 18 aprile alle ore 10 per l’assemblea ordinaria annuale presso la sede di viale Castracani...

Lucca, successo al San Luca per la prima valvoloplastica aorticaLUCCA – Un importante risultato per la sanità locale con la prima valvoloplastica aortica al San Luca di Lucca, eseguita con successo all’interno...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Lucca: aggredita guardia giurata al Pronto Soccorso del San Luca -; Lucca, vigilante aggredito al pronto soccorso del San Luca: arresto convalidato e divieto di dimora; La valvola cardiaca non funziona, anziana in pericolo: impossibile operare. I medici trovano una soluzione; Servizio civile regionale, bando per 2.396 giovani.

San Luca, consegnato il numero verde del Sistema emergenza urgenza socialeIl servizio rappresenta un strumento di integrazione socio-sanitaria per garantire un intervento tempestivo e qualificato ... luccaindiretta.it

L’arte entra in corsia: al San Luca la mostra degli studenti del Passaglia per i piccoli pazientiNata dalla collaborazione tra Abio Lucca e la scuola, l'esposizione è stata dedicata al professor Federico Baldassini, scomparso due giorni fa ... luccaindiretta.it

Tra remigrazione e processione della Madonna di San Luca: si teme il caos x.com

Sabato 9 Maggio la discesa della Madonna di San Luca Domenica 17 il rientro Preparate gli ombrelli #Bologna #MadonnaDiSanLuca - facebook.com facebook