Luca Vernizzi, 85 anni, è considerato uno dei principali ritrattisti italiani. È noto per aver rappresentato numerosi giovani e ha dedicato gran parte della sua carriera a dipingere Milano. Recentemente, è stato intervistato nel suo atelier-abitazione, dove ha condiviso alcune riflessioni sul suo lavoro e sulla città che ha spesso raffigurato nei suoi dipinti. La sua figura rappresenta un punto di riferimento nel panorama artistico italiano.

Luca Vernizzi, 85 anni, uno dei più importanti ritrattisti italiani, spirito "libero" dell’arte, lo incontriamo nel suo atelier-abitazione. Dai numerosi incontri con personalità di rilievo della cultura e dell’attualità è nata una serie di ritratti, da Montale, a Bacchelli, Giulietta Masina, Luciana Savignano, Walter Chiari. "Ah Walter! - esclama Vernizzi aprendo il libro dei ricordi, mettendosi a sedere e indicando uno sgabello anche per la cronista -. È venuto proprio qui, a farsi ritrarre, solo che.". Che cosa è successo? "(Sorride)Solo che. siccome amava raccontare barzellette, ed era un fiume, ho passato ore ad ascoltare, mentre nel frattempo mangiavamo castagne e salame.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Luca Vernizzi, la galleria dei ritratti: "Io, pittore dei giovani e di Milano. Ho raccontato la città, guardo al futuro

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