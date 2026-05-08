Lotto tecnico | festa grande per due ambi secchi grazie all' esperto Antonio Pioggia i nuovi numeri

Nell'estrazione del Lotto di giovedì 7 maggio, sono stati centrati due ambi secchi: 18-81 a Palermo e 4-84 a Cagliari, mentre a Torino è uscito 33-90. L'esperto Antonio Pioggia ha contribuito a questa occasione, portando grande entusiasmo tra i giocatori. La combinazione di numeri ha suscitato notevole soddisfazione tra gli appassionati, che hanno seguito con attenzione l'evento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Notevole soddisfazione per i giocatori del Lotto, grazie all'estrazione di giovedì 7 maggio a suon di ambi secchi: sono sortiti 18-81 su Palermo, 4-84 su Cagliari, 33-90 su Torino. Ciliegina sulla torta, anche la quaterna che ha fatto diventare celebre il lottologo Antonio Pioggia 44-47-48-49.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Lotto tecnico: nuove vincite grazie all'esperto Antonio Pioggia, i nuovi numeriSortiti l'ambo a Cagliari 37-70 al secondo colpo dal Metodo "I tre ambi killer" nell'estrazione del 28 febbraio e l'ambetto 21-83 su Milano al primo... Lotto tecnico: tante nuove vincite grazie all'esperto Antonio Pioggia, i numeriFestival di vincite con le previsioni private dell'esperto del Lotto, Antonio Pioggia: in questa settimana in due estrazioni consecutive, i giocatori...