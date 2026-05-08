Lotto tecnico | festa grande per due ambi secchi grazie all' esperto Antonio Pioggia i nuovi numeri
Nell'estrazione del Lotto di giovedì 7 maggio, sono stati centrati due ambi secchi: 18-81 a Palermo e 4-84 a Cagliari, mentre a Torino è uscito 33-90. L'esperto Antonio Pioggia ha contribuito a questa occasione, portando grande entusiasmo tra i giocatori. La combinazione di numeri ha suscitato notevole soddisfazione tra gli appassionati, che hanno seguito con attenzione l'evento.
Notevole soddisfazione per i giocatori del Lotto, grazie all'estrazione di giovedì 7 maggio a suon di ambi secchi: sono sortiti 18-81 su Palermo, 4-84 su Cagliari, 33-90 su Torino. Ciliegina sulla torta, anche la quaterna che ha fatto diventare celebre il lottologo Antonio Pioggia 44-47-48-49.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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