Lotta a bullismo e cyberbullismo con uno sportello per le vittime | la proposta di Chieti Progetto

A Chieti si propone di istituire uno sportello dedicato alle vittime di bullismo e cyberbullismo, in risposta a episodi di violenza tra giovani registrati nel territorio. Negli ultimi anni, sono stati segnalati diversi casi di aggressioni in spazi pubblici come la villa comunale, con aggressori e vittime coinvolti e video delle aggressioni condivisi sui social network. La proposta mira a offrire supporto e strumenti di tutela alle persone colpite.

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“Negli ultimi anni, anche nel territorio di Chieti, si sono verificati episodi di violenza tra giovanissimi nei luoghi pubblici, come accaduto alla villa vomunale: aggressioni riprese con smartphone, adolescenti trasformati in spettatori e video diffusi sui social network. Episodi che non possono.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Sportello Psicologico del Comune di Vieste: Martedì 21 aprile parte il supporto gratuito contro bullismo e cyberbullismoSportello Psicologico del Comune di Vieste: Martedì 21 aprile parte il supporto gratuito contro bullismo e cyberbullismo Prende avvio martedì 21... Bullismo e cyberbullismo. Contrasto alla violenza in un progetto per i giovaniA Poggibonsi giovani protagonisti nel contrasto alla violenza, al bullismo e al cyberbullismo, attraverso la formazione e il confronto tra pari. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Chieti Progetto, ecco la lista civica a sostegno del candidato di centrodestra Cristiano Sicari. Lotta al bullismo. Comune e scuola affiancatiIeri in Comune in occasione della Giornata Nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo. L’iniziativa, organizzata dalla presidente della Terza Commissione, Simonetta Baccetti, ha visto la presenza ... lanazione.it Casatenovo, lotta a bullismo e cyberbullismo: i ragazzi di 3B si aggiudicano un premioC'è grande soddisfazione all'Istituto Comprensivo di Casatenovo: gli studenti della classe 3^B della scuola media Maria Gaetana Agnesi, si ... casateonline.it