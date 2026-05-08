Lotta a bullismo e cyberbullismo con uno sportello per le vittime | la proposta di Chieti Progetto
A Chieti si propone di istituire uno sportello dedicato alle vittime di bullismo e cyberbullismo, in risposta a episodi di violenza tra giovani registrati nel territorio. Negli ultimi anni, sono stati segnalati diversi casi di aggressioni in spazi pubblici come la villa comunale, con aggressori e vittime coinvolti e video delle aggressioni condivisi sui social network. La proposta mira a offrire supporto e strumenti di tutela alle persone colpite.
“Negli ultimi anni, anche nel territorio di Chieti, si sono verificati episodi di violenza tra giovanissimi nei luoghi pubblici, come accaduto alla villa vomunale: aggressioni riprese con smartphone, adolescenti trasformati in spettatori e video diffusi sui social network. Episodi che non possono.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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