Lorne sopravvissuto all'hantavirus | È stato un inferno in terra più di un anno per guarire

Da fanpage.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo ha raccontato di aver trascorso oltre un anno in ospedale a causa dell’infezione da hantavirus, una malattia rara che può essere molto grave e talvolta fatale negli esseri umani. Dopo aver contratto il virus, ha descritto il suo percorso di guarigione come un’esperienza difficile e lunga, definendola un vero e proprio inferno in terra. L’infezione, sebbene rara, rappresenta un rischio serio per chi viene contagiato.

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Anche se il contagio è raro, quando infettano gli esseri umani gli hantavirus possono causare una malattia molto grave, a volte letale. La storia di Lorne Warburton, che ha contratto il virus anni fa: "All'inizio sembrava Covid-19, poi sono stato ricoverato per tre settimane".🔗 Leggi su Fanpage.it

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