Lorenzo Mariani ad e dg di Leonardo Gian Piero Cutillo condirettore generale

Oggi si è svolta la prima riunione del nuovo Consiglio di amministrazione di Leonardo, dopo l’assemblea degli azionisti che ha confermato i nuovi vertici. Alla presidenza c’è ora una figura di comprovata esperienza, mentre il consiglio ha nominato un nuovo direttore generale e un condirettore generale, entrambi con un passato consolidato nel settore. È la prima volta che il gruppo si riunisce con questa composizione dopo l’assemblea di ieri.

Primo giorno operativo per il nuovo Consiglio di amministrazione di Leonardo, riunito per la prima volta sotto la presidenza di Francesco Macrì dopo l’assemblea degli azionisti che ha rinnovato oggi i vertici del gruppo. Il Cda ha nominato Lorenzo Mariani amministratore delegato e direttore generale, affidandogli le deleghe per la gestione della società e del gruppo, ad eccezione delle competenze riservate al Consiglio dalla legge, dallo statuto e dalle specifiche decisioni dell’organo amministrativo. Contestualmente il Consiglio ha approvato un nuovo assetto organizzativo che prevede l’istituzione di una Direzione Generale posta alle dirette dipendenze dell’amministratore delegato.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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