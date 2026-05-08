La settimana prossima si svolgerà l’evento ‘The Cerasarda Experience’, un format che coinvolgerà architetti e progettisti dal lunedì al venerdì. L’iniziativa combina elementi di prodotto, relazione e cultura, offrendo ai partecipanti l’opportunità di immergersi nell’universo Cerasarda. Durante la settimana saranno organizzate diverse attività e incontri rivolti a professionisti del settore, con l’obiettivo di approfondire la conoscenza del brand e delle sue proposte.

Da un inedito mix tra prodotto, relazione e cultura nasce ‘ The Cerasarda Experience ’, il format che la settimana prossima, da lunedi a venerdi, porterà architetti e progettisti all’interno dell’esclusivo mondo Cerasarda. Un processo esperienziale e formativo che la regia di Gruppo Romani renderà immersivo e concreto: per cinque giorni, altrettanti gruppi di professionisti saranno condotti lungo un percorso che si snoda in tre location, ovvero il Kerakoll Green Lab di Sassuolo, la boutique Vogue di Formigine e l’headquarter e di Gruppo Romani di Casalgrande, i cui allestimenti daranno concretezza alla dimensione creativa del brand tra dimostrazioni pratiche e interazioni con la materia.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’ora di ’Cerasarda Experience’

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