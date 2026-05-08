Londra polizia ombra cinese Condannati due uomini per spionaggio

Due uomini sono stati condannati a Londra per aver aiutato un servizio di intelligence straniero, in un caso che coinvolge un ex sovrintendente della polizia di Hong Kong e un funzionario della Border Force britannica. L'episodio si è verificato tra dicembre 2023 e maggio 2024. I dettagli del processo e le accuse precise sono stati ufficialmente confermati dalle autorità giudiziarie.

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Bill Yuen, ex sovrintendente della polizia di Hong Kong, e di Peter Wai, funzionario della Border Force britannica, sono stati riconosciuti colpevoli di aver assistito un servizio di intelligence straniero tra il 20 dicembre 2023 e il 2 maggio 2024. È la prima condanna nel Regno Unito per attività riconducibili alla Cina nell’ambito del National Security Act, la legge varata a Londra per rafforzare gli strumenti contro lo spionaggio, le interferenze straniere e le minacce ibride. La rete attorno all’Hong Kong Economic Trade Office. Il cuore dell’operazione, secondo l’accusa, era lo Hong Kong Economic Trade Office di Londra, ufficio ufficiale di rappresentanza della regione amministrativa speciale.🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Londra, polizia ombra cinese. Condannati due uomini per spionaggio Notizie correlate Spionaggio russo: due imprenditori condannati per il piano delle dash cam? Cosa sapere Milano, due imprenditori della Brianza condannati per spionaggio a favore dell'intelligence russa. Avellino, due uomini condannati per spaccio di hashishIl Tribunale ha riqualificato l'accusa originaria: otto mesi con pena sospesa per i due imputati. Panoramica sull’argomento Londra, polizia ombra cinese. Condannati due uomini per spionaggioBill Yuen, ex sovrintendente della polizia di Hong Kong, e di Peter Wai, funzionario della Border Force britannica, sono stati riconosciuti colpevoli di aver assistito un servizio di intelligence stra ... formiche.net Il Regno Unito rimanda la decisione su costruzione mega ambasciata cinese a Londra, le critiche di PechinoMartedì le autorità britanniche avevano dichiarato che la decisione prevista per il 10 dicembre sarebbe stata rinviata al 20 gennaio a causa delle crescenti preoccupazioni per la sicurezza. Il ... it.euronews.com