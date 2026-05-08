L' omaggio di Piacenza nella Giornata mondiale della Croce Rossa
In occasione della Giornata mondiale della Croce Rossa, il Comune di Piacenza ha esposto sulla facciata del Municipio, vicino a Palazzo Gotico, il vessillo simbolo dell’organizzazione. Accanto a questa bandiera, è stata posta anche quella che festeggia i 160 anni di attività della Croce Rossa. La scelta di questa esposizione si inserisce nelle iniziative dedicate alla ricorrenza internazionale.
Nella ricorrenza della Giornata mondiale della Croce Rossa, anche il Comune di Piacenza espone, dalla facciata del Municipio adiacente a Palazzo Gotico, il vessillo simbolo, in tutto il mondo, di solidarietà e interventi di soccorso, accanto al quale spicca la bandiera che celebra i 160 anni del.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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