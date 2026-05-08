La cantante Maria Pia De Vito, nota nel panorama jazz italiano, sarà presente al festival Ravenna Jazz, dove offrirà un omaggio al mito della musica brasiliana Chico Buarque. La sua partecipazione prevede due esibizioni, entrambe incentrate sulla reinterpretazione delle canzoni del compositore brasiliano. L’evento si svolgerà in diverse location della città, attirando appassionati e professionisti del genere musicale.

La cantante Maria Pia De Vito, voce tra le più rappresentative del jazz italiano, sarà doppiamente protagonista al festival Ravenna Jazz. Alle 21.30 di stasera canterà al teatro Socjale di Piangipane, dove proporrà un omaggio alle canzoni del brasiliano Chico Buarque, assieme a Huw Warren (pianoforte), Roberto Taufic (chitarra) e Roberto Rossi (batteria). Domani invece Maria Pia De Vito sarà la docente protagonista del seminario di ’Mister Jazz”’ che anche quest’anno si inserisce nel programma del festival ravennate. Ospitato al Centro Mousiké (ore 10-13 e 14:30-16:30), ’Suono, corpo, presenza, spontaneità’ fornirà un approfondimento interpretativo rivolto non solamente ai cantanti ma anche a tutti gli strumentisti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’omaggio di Maria Pia De Vito al mito di Chico Buarque

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