Un dirigente ha dichiarato che l’ex presidente americano mostra un’ossessione per il Papa, sollevando preoccupazioni sulla relazione tra Stati Uniti e la diplomazia vaticana. La conversazione si concentra sulle conseguenze di questo approccio nel contesto della politica internazionale e sui possibili effetti delle strategie militari adottate dalla Casa Bianca. Al momento non ci sono commenti ufficiali da parte del Vaticano o del Papa riguardo a queste affermazioni.

? Punti chiave Perché l'approccio di Trump mette in crisi la diplomazia del Vaticano?. Come reagirà il Papa alle strategie militari della Casa Bianca?. Chi guiderà la Chiesa nel nuovo modello di governo collegiale?. Quali conseguenze avrà il prossimo Concistoro sui rapporti con gli USA?.? In Breve Lojudice analizza la gestione del potere tramite il terzo Concistoro di giugno.. Il modello di governo punta sulla collegialità del collegio cardinalizio.. Il Dicastero dei vescovi ha registrato scarsa partecipazione dei delegati statunitensi.. Il dibattito ecclesiale include temi come il diaconato femminile e i viri probati.. Il cardinale Lojudice ha analizzato le tensioni tra la Santa Sede e Washington giovedì, subito dopo il passaggio del corteo di Marco Rubio lungo Via della Conciliazione a Roma.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lojudice: “Trump ha un’ossessione per il Papa”, allarme sul clima USA

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