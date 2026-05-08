La Juventus ha annunciato che l’offerta presentata per un giocatore in scadenza non è stata accettata. La trattativa per il primo trasferimento a parametro zero della prossima stagione si è interrotta, lasciando aperta la possibilità di altri sviluppi. La società aveva puntato su questa operazione per rinforzare la difesa, ma al momento non ci sono accordi definitivi.

Tiago Gabriel sotto la lente d’ingrandimento, la Juventus lo osserva da vicino a Lecce: perché può essere il rinforzo giusto per la difesa del futuro Il Milan pensa a Tony D’Amico in caso di addio di Tare: quali sono stati i suoi colpi più importanti e perché i rossoneri punterebbero proprio su di lui Juve, non solo Alisson! I portieri stranieri nella storia dei bianconeri: volti, eredità e ricordi Elezioni FIGC: Malagò in vantaggio su Abete, oggi l’incontro decisivo con la Lega Pro. Svelati i prossimi passi Tiago Gabriel sotto la lente d’ingrandimento, la Juventus lo osserva da vicino a Lecce: perché può essere il rinforzo giusto per la difesa del futuro De Rossi in conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina Genoa: «Stagione finita per Messias, Norton-Cuffy non ci sarà.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - L’offerta della Juve non basta: no definitivo, salta il primo parametro zero

Notizie correlate

Trattativa completamente ferma: salta il primo acquisto a parametro zero della Juvedi Alessio LentoNovità sul futuro del centrocampo bianconero di Spalletti in vista della prossima stagione La Juventus ha fatto un passo indietro...

Joao Mario Juve, sarà addio definitivo in estate? Il Bologna pensa all’acquisto definitivo. La strategia dei rossoblu per il portoghesedi Redazione JuventusNews24Joao Mario Juve, il Bologna è pronto a sedersi ad un tavolo con i bianconeri per riscattare l’esterno portoghese.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: La Juve ha fretta per Alisson: l'offerta per anticipare la mossa del Liverpool; Mercato Juventus, spunta David Alaba: offerto il difensore del Real Madrid. Spalletti dice sì?; Vlahovic-Juve, rinnovo congelato e futuro in bilico: l'offerta dei bianconeri e la posizione dell'attaccante; Juve? No, meglio se ti ritiri: il consiglio... spassionato di Szczesny a Lewandowski.

Balzarini: 'L'offerta della Juve per Lewandowski sarà di 6 milioni di euro'L'offerta della Juve per Lewandowski sarà di 6 milioni di euro questa è la notizia rilanciata su Youtube da Gianni Balzarini nelle scorse ore. Il giornalista è poi sceso nel dettaglio dicendo: Ques ... it.blastingnews.com

Juve, Alex Sandro e l'ombra del Chelsea: si sceglie il sostitutoDa una parte il pressing del Manchester City su Dani Alves, dall'altra quello del Chelsea su Alex Sandro: i top player della Juventus sulle fasce sono presi di mira dalla Premier League. Per quanto ri ... calciomercato.com

Oltre al danno la beffa per Lois Openda Qual è il vero piano della Juventus - facebook.com facebook

#Spalletti rompe il muro della paura, lo stress #Juve si cura così: la novità in allenamento x.com