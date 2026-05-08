Locali sotto la lente | oltre 50 verbali in un anno

A Santarcangelo, le autorità hanno emesso oltre 50 verbali in un anno nei controlli sugli esercizi pubblici. La vigilanza si concentra sul rispetto delle normative e sull’uso appropriato degli spazi pubblici. Le verifiche continuano a essere frequenti per garantire il rispetto delle regole e prevenire eventuali irregolarità. La situazione viene monitorata costantemente per assicurare la corretta gestione degli ambienti e la sicurezza pubblica.

Locali sotto la lente d’ingrandimento. A Santarcangelo la guardia resta alta sul fronte del rispetto delle regole e dell’uso corretto degli spazi pubblici. Il piano d’azione per l’anno in corso promette di non fare sconti a chi non rispetta le norme, consolidando una linea di fermezza adottata con convinzione dall’amministrazione comunale: "L’attenzione sarà alta – spiega l’assessore alle Attività economiche e alla Sicurezza Luca Paganelli – Abbiamo potenziato notevolmente i controlli sul territorio, che si svolgono nel solco di quanto compiuto nel 2025. Verranno sicuramente pianificati nel corso dell’anno controlli alle attività di pubblico spettacolo, come le discoteche, ma anche i pubblici esercizi che eventualmente realizzano di fatto attività di intrattenimento senza autorizzazione".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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