Lo trovano ubriaco in strada ma era ricercato | aveva accoltellato un ragazzo

Un uomo è stato trovato in strada in stato di ebbrezza, ma risultava essere ricercato per aver ferito gravemente un giovane di vent'anni con un frammento di bottiglia. L'aggressione, avvenuta in pieno giorno davanti a un fast food e sotto gli occhi dei presenti, ha causato una ferita alla gola al ragazzo. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e il soccorso.

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Un fendente alla gola con un frammento di bottiglia. In pieno giorno. Con un ragazzo di vent'anni gravemente ferito, sotto gli occhi dei suoi amici, davanti a un fast food. A distanza di dieci giorni dall'accoltellamento avvenuto domenica 19 aprile a Milano, in via Farini, i carabinieri hanno.🔗 Leggi su Milanotoday.it La Spezia, gravissimo uno studente accoltellato in classe Notizie correlate Grottaglie, atti osceni in strada: gli agenti lo trovano ubriaco al bar, nei guai un 37enneUn cittadino rumeno di 37 anni è stato denunciato in stato di libertà dalla Polizia di Stato per il presunto reato di atti osceni in luogo pubblico. Ragazzo accoltellato in strada a San Giovanni TeatinoUna lite degenerata, poi l’accoltellamento per strada: questo quanto accaduto nel pomeriggio di martedì a San Giovanni Teatino dove un ragazzo è... Approfondimenti e contenuti Ubriaco, si presenta dall’ex e la picchia: la donna scappa in caserma e lo fa arrestareAncora un crimine contro le donne nelle scorse ore, stavolta a Napoli, dove un uomo di 32 anni è stato arrestato per stalking ed è ora in carcere. L'uomo aveva raggiunto, in stato di ebrezza, ... fanpage.it Bologna, guida ubriaco sulla A14 bloccando il traffico: lo fermano per l'alcoltest e trovano 176 kg di hashishL'hanno fermato in autostrada a Bologna per l'alcoltest, risultato positivo, e nella sua auto hanno rinvenuto una miniera d'oro. O meglio di droga. È stato arrestato un 51enne, già noto alle forze del ... msn.com