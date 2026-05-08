Lo spogliatoio del Real Madrid è una polveriera due fazioni si scontrano da mesi a causa di Xabi Alonso

Negli ultimi mesi, lo spogliatoio del Real Madrid ha vissuto diverse tensioni tra i giocatori, divisi in due gruppi fin dall’arrivo di Xabi Alonso. Le discussioni e le liti si sono susseguite nel corso di questa stagione, creando un clima di conflitto interno. La situazione ha attirato l’attenzione, con incontri e confronti che hanno caratterizzato le dinamiche all’interno della squadra.

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Diverse tensioni sono scoppiata negli ultimi mesi nello spogliatoio del Real Madrid, diviso in due fazioni dall'arrivo di Xabi Alonso: tutte le liti di questa stagione.🔗 Leggi su Fanpage.it SCANDALO IN BAYERN MONACO-REAL MADRID: I GIOCATORI PRENDONO D'ASSALTO L'ARBITRO Notizie correlate Valverde giocatore monumento del Real Madrid (che si sentiva incompreso da Xabi Alonso)Tripletta sensazionale di un grande atleta a un irriconoscibile Manchester City: 3-0. Panchina a Xabi Alonso, contattato l’ex tecnico del Real MadridEsonerato dal Real Madrid per i risultati non soddisfacenti raccolti con le merengues, Xabi Alonso è stato subito contattato da un’altra squadra,... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Real Madrid, violenta lite durante l'allenamento: Valverde e Tchouameni quasi alle mani; Che caos nel Real Madrid: rissa degenerata tra Valverde e Tchouameni in allenamento; Caos Real Madrid, cosa sta succedendo: risse fra compagni, veterani epurati, la paura della festa del Barcellona; Atmosfera esplosiva, lo spogliatoio del Real Madrid è diventato una polveriera. Lo spogliatoio del Real Madrid è una polveriera, due fazioni si scontrano da mesi a causa di Xabi AlonsoDiverse tensioni sono scoppiata negli ultimi mesi nello spogliatoio del Real Madrid, diviso in due fazioni dall'arrivo di Xabi Alonso: tutte le liti di ... fanpage.it Valverde in ospedale dopo la lite violenta con Tchouameni: il Real Madrid è implosoIl grave episodio avvenuto dopo l’alterco di ieri in allenamento. I due calciatori sono venuti alle mani: a peggiorare le cose sarebbe stato il rifiuto da parte di Valverde di stringere la mano ... fanpage.it Vittima di un "trauma cranico" dopo la rissa con il suo compagno Aurélien Tchouameni, il capitano del Real Madrid Federico Valverde è stato escluso dal Clasico domenica contro il Barcellona. Lo ha annunciato il club madrileno. Il centrocampista uruguaian - facebook.com facebook Il Real Madrid apre un procedimento disciplinare, Valverde chiarisce: "Nessun compagno mi ha colpito", ma salterà il Barcellona per un trauma cranico x.com