Lo spogliatoio del Real Madrid è una polveriera due fazioni si scontrano da mesi a causa di Xabi Alonso

Da fanpage.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi mesi, lo spogliatoio del Real Madrid ha vissuto diverse tensioni tra i giocatori, divisi in due gruppi fin dall’arrivo di Xabi Alonso. Le discussioni e le liti si sono susseguite nel corso di questa stagione, creando un clima di conflitto interno. La situazione ha attirato l’attenzione, con incontri e confronti che hanno caratterizzato le dinamiche all’interno della squadra.

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Diverse tensioni sono scoppiata negli ultimi mesi nello spogliatoio del Real Madrid, diviso in due fazioni dall'arrivo di Xabi Alonso: tutte le liti di questa stagione.🔗 Leggi su Fanpage.it

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