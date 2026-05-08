Questa??????????? unisce gesto pittorico e presenza scenica, tra materia, voce, visione e ascolto. Ma è il pubblico a dare l’inizio.??????????????, nato dalla ricerca della pittrice Simona Giglio, prende vita da un segno istintivo tracciato dagli spettatori. Da questo impulso condiviso, l’artista sviluppa l’opera in tempo reale, mentre?’??????? Josepha Pangia ne incarna voce e presenza.??????? diventa trasformazione:?????????????????? dialogano, dando forma a un processo creativo vivo. Il tutto è accompagnato da un sottofondo sonoro dal????????? ’??, tra elettronica e live, dove i synth di DDS si intrecciano alle percussioni. Non solo da osservare, ma da attivare.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Lo scarabocchio, una performance il 15 maggio

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