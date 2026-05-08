ll bocciodromo riapre i battenti | Un presidio fondamentale

Dopo un periodo di chiusura per lavori di restyling, il bocciodromo comunale di Vimercate è stato riaperto al pubblico. La struttura, che era stata chiusa per interventi di ristrutturazione, ora dispone di nuovi spazi e migliorie tecniche. L'inaugurazione ha avuto luogo questa mattina, con la partecipazione di rappresentanti comunali e alcuni giocatori locali. La riapertura permette di riprendere le attività e gli incontri programmati.

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Dopo i lavori di restyling, il bocciodromo comunale di Vimercate è pronto a riaprire i battenti. E lo farà sotto una nuova gestione “di casa”: sarà infatti la Bocciofila Fratelli Brambilla a occuparsi della struttura di via degli Atleti, con l’obiettivo di riportare il gioco delle bocce al centro della vita sportiva e sociale cittadina. La giunta ha approvato il contratto di comodato d’uso gratuito con l’associazione dilettantistica, affidandole per due anni – con possibilità di rinnovo – l’impianto appena riqualificato. Una scelta che punta a garantire continuità a uno spazio storico dello sport locale, spesso vissuto come luogo di aggregazione e non solo di competizione.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - ll bocciodromo riapre i battenti: "Un presidio fondamentale" Notizie correlate ’Il Portico’ riapre i battenti. Sotto la guida dello chef De RiggiDopo anni di chiusura, si prepara a riaprire un punto di riferimento della ristorazione del territorio reggiano. Leggi anche: Runway riapre i battenti: con UCI Cinemas il sequel diventa un’esperienza da red carpet Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: ll bocciodromo riapre i battenti: Un presidio fondamentale; Vimercate riapre il bocciodromo: via libera al comodato con la Bocciofila Brambilla. ll bocciodromo riapre i battenti: Un presidio fondamentaleEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilgiorno.it Vimercate riapre il bocciodromo: via libera al comodato con la Bocciofila BrambillaL'associazione Fratelli Brambilla che gestirà e valorizzerà l’impianto dopo i lavori straordinari. Un passo importante per restituire alla città uno spazio sportivo e di aggregazione molto atteso. mbnews.it La Juve pareggia in casa contro il Verona già retrocesso e riapre la corsa Champions. Daje, crediamoci! facebook