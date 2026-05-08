Livorno mercato in via Grande e festa della mamma in Coteto rinviati per maltempo

Per il fine settimana, le condizioni meteo avverse hanno portato alla cancellazione del mercato ambulante di via Grande e della festa della mamma nel quartiere Coteto. Entrambi gli eventi, programmati in diverse zone della città, sono stati rinviati a causa delle previsioni di pioggia e maltempo. Le autorità comunali non hanno ancora comunicato nuove date per le due iniziative.

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A causa del maltempo previsto per il weekend, sono stati annullati sia il Mom's Day di Coteto che il mercato ambulante di via Grande. Nel primo caso, come fatto sapere da Confcommercio, la decisione è stata presa dagli organizzatori per ragioni di sicurezza, a tutela del pubblico, dei volontari.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Festa della mamma, a Coteto ecco il Mom's Day: il programma del 10 maggioUna giornata di festa per il quartiere, pensata per le famiglie e per vitalizzare nelle strade di Coteto. Festa della mamma al Mercato Coperto: fiori, sapori a km zero e regali sostenibiliFiori, prodotti a chilometro zero, idee regalo sostenibili e degustazioni per celebrare la Festa della mamma nel segno della qualità e della... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Via Grande in festa, domenica 10 maggio bancarelle da tutta la Toscana per le vie del centro; Livorno, il mercato ortofrutticolo in via Sgarallino rischia di chiudere: Ci sono 200 famiglie da tutelare; Calciomercato Livorno - Serie C Girone B Italia; Mercato di via Grande, cambiano i percorsi degli autobus domenica 10 maggio. Mercato di via Grande, le modifiche al trasporto pubblicoA t- autolinee toscane informa che a Livorno, a causa del MERCATO DI VIA GRANDE in programma domenica 10 maggio 2026, i servizi bus subiranno modifiche, in particolare le linee 1+, 2+, 4+, 5, 8N, 8R ... livornopress.it Livorno, il mercato ortofrutticolo rischia di chiudere: «Ci sono 200 famiglie da tutelare»LIVORNO. Fino a qualche tempo fa a fare notizia era il dibattito su dove spostare il Mercato ortofrutticolo di Livorno, da sempre affacciato su via Sgarallino, a Fiorentina. Via del Crocino, via di Le ... msn.com Dall'11 al 14 maggio visite dermatologiche gratuite per il controllo dei nei: l'iniziativa, con Intergruppo Melanoma Italiano, ha già fatto tappa a Livorno - facebook.com facebook C'è da dire che, a Livorno, il tramonto lo fanno bene. x.com