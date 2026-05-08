Alle 20.30 si disputa l’ultima giornata di Serie B, con Frosinone e Monza pronti a sfidarsi per la promozione diretta in Serie A. Nei 90 minuti finali si deciderà anche chi accompagnerà il Venezia in questa fase. Sono già qualificati ai playoff Palermo, Catanzaro, Modena e Juve Stabia, mentre un'unica piazza resta ancora da assegnare.

I playoff cominciano martedì 12 con i due turni preliminari: uno è di sicuro Modena-Juve Stabia (ore 18.45) e l’altro Catanzaro-8ª classificata (a oggi l’Avellino, ore 21). L’andata delle semifinali è sabato 16 (Modena o Juve Stabia contro la terza) e domenica 17 (la vincente dell’altro preliminare contro il Palermo): il ritorno della prima gara è martedì 19, quello della seconda è mercoledì 20 (tutte alle 20). Finale domenica 24 e venerdì 29 (entrambe alle 20). Il playout venerdì 15 e venerdì 22 (entrambi alle 20). Clicca qui per la classifica in tempo reale. Tutte in campo alle 20.30: Avellino-Modena; Catanzaro-Bari; Cesena-Padova; Frosinone-Mantova; Monza-Empoli; Pescara-Spezia; Reggiana-Sampdoria; Südtirol-Juve Stabia; Venezia-Palermo; Entella-Carrarese.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Serie B: alle 20.30 l'ultima giornata. Frosinone e Monza si giocano la promozione diretta in A

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