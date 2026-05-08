Alle 15.51, durante la sessione di qualifiche del GP Francia 2026, il pilota in questione ha migliorato il suo tempo e si è posizionato in terza posizione, a 0,166 secondi dalla prima posizione. La gara prosegue con il time-attack, che determinerà chi accederà alla seconda manche delle qualifiche. La diretta continua con aggiornamenti in tempo reale sui risultati di questa fase.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.51 Bagnaia migliora e si porta in terza piazza 0?166 dalla vetta. C’è Di Giannantonio! 15.50 Si accendono tutti, ora, e Mir si porta in vetta in 1’30?092 con la Honda a precedere Zarco di 0?105. Marc Marquez è terzo a 0?279 con la Ducati. Bagnaia si lancia per il giro veloce, mentre Bezzecchi rientra ai box ed attualmente è 16°, attenzione! 15.48 Acosta! Cade lo spagnolo che sta andando fortissimo e ora tutti i piloti sono costretti a rallentare per le bandiere gialle. 15.47 Adesso vediamo i time-attack degli altri. 15.46 Diogo Moreira con l’altra Honda, che si porta in quarta posizione a 0?618 da un grande Zarco.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Francia 2026 in DIRETTA: ultimi 15?, via al time-attack per essere in Q2!

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