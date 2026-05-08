LIVE MotoGP GP Francia 2026 in DIRETTA | si comincia con le pre-qualifiche!

Oggi pomeriggio si svolgono le pre-qualifiche del GP Francia 2026 di MotoGP, che segna l'inizio delle attività ufficiali sul circuito. Durante le sessioni, sono state apportate alcune modifiche aerodinamiche alle moto, tra cui una nuova carena per la GP26. La diretta fornisce aggiornamenti in tempo reale su questa fase di prove e sui primi riscontri tecnici degli interventi effettuati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.03 “ Oggi pomeriggio dovremo concretizzare il lavoro, con alcune piccole novità aerodinamiche sulle moto “, ha aggiunto Tardozzi, in riferimento alla nuova carena per la GP26. 15.02 “ Abbiamo acquisito dati, i piloti non hanno spinto al massimo. Le Ducati sono competitive, visto Di Giannantonio. Ci aspettiamo un bel pomeriggio per noi “, le parole del Team Manager, Davide Tardozzi (fonte: Sky Sport). 15.00 VIA ALLE PRE-QUALIFICHE! 14.58 Si accendono i motori nei box e le moto sono pronte a entrare in pista. 14.55 Sarà interessante capire anche se la Honda, in grande spolvero nel corso delle prove libere 1, confermerà la propria velocità.🔗 Leggi su Oasport.it

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