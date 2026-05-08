LIVE Grant-Bartunkova 6-4 3-6 WTA Roma 2026 in DIRETTA | la ceca vince il 2° set
Al torneo di Roma del 2026, la partita tra due tenniste si è conclusa con la vittoria della giocatrice ceca nel secondo set, dopo aver perso il primo. La sfida si è svolta in tre set complessivi, con il risultato finale di 6-4, 3-6, e la vittoria finale è stata ottenuta al terzo set. I dettagli dell'incontro sono aggiornati in tempo reale sulla piattaforma dedicata.
CLICCA QUI PER AGGIORNA RE LA DIRETTA LIVE 3-6 Gioco e secondo set Bartunkova: prima ad uscire vincente per la ceca. A-40 Buona prima della ceca. 40-40 Buon servizio al centro per Bartunkova. Scappa in lunghezza la risposta dell’italiana. 30-40 In rete il dritto di Bartunkova. 30-30 Lungo il dritto di Grant. 15-30 Prima ad uscire vincente. 0-30 Servizio e dritto per Bartunkova che poi spedisce lunga la volee. 0-15 Non profondo l’attacco con il dritto inside-in di Bartunkova che viene infilata dal passante dell’azzurra. 3-5 Gioco Grant: lunga la risposta di rovescio di Bartunkova. A-40 Servizio e dritto per l’italiana 40-40 Bartunkova spinge con il rovescio, prima lungolinea e poi incrociato, e forza l’errore dell’italiana.🔗 Leggi su Oasport.it
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