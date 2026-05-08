LIVE Grant-Bartunkova 6-4 3-6 4-6 WTA Roma 2026 in DIRETTA | si ferma il sogno dell’azzurra

La partita tra la tennista italiana e l’avversaria si è conclusa con la vittoria della giocatrice ospite in tre set, dopo un match combattuto che ha visto alternarsi i momenti di vantaggio tra le due. La sfida si è svolta nel corso del torneo WTA di Roma 2026, e la diretta si è conclusa alle 20.42, segnando la fine della partita e il risultato finale.

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CLICCA QUI PER AGGIORNA RE LA DIRETTA LIVE 20.42 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di Grant-Bartunkova. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di serata a tutti voi. 20.41 Al prossimo turno del WTA 1000 di Roma Bartunkova affronterà Madison Keys, vincitrice quest’oggi in rimonta su Peyton Stearns. 20.40 Grant è leggermente calata nel secondo set, specialmente con il dritto. Tanti meriti a Bartunkova, capace di aggredire sempre il servizio dell’italiana mettendo grande pressione con i colpi di inizio gioco. 20.39 Vittoria in rimonta per la ventenne di Praga che sfrutta alla perfezione l’occasione di essere lucky loser ed avanza al terzo turno del WTA 1000 di Roma.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Grant-Bartunkova 6-4, 3-6, 4-6, WTA Roma 2026 in DIRETTA: si ferma il sogno dell’azzurra Notizie correlate LIVE Grant-Bartunkova 3-3, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra si salva da 15-40CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda 40-30 Doppio fallo 40-15 Prima ad uscire vincente. LIVE Grant-Bartunkova 6-4, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra vince il 1° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-40 Dritto ad incrociare di Grant che poi cambia ritmo con il dritto lungolinea e chiude con il... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Dove vedere in tv Grant-Bartunkova, WTA Roma 2026: orario, programma, streaming; Novak Djokovic incorona Sinner: Numero 1 con merito: impressionante. Vincerà tutti i Masters 1000, forse già quest’anno. LIVE Grant-Bartunkova 6-4, 3-6, 4-6, WTA Roma 2026 in DIRETTA: si ferma il sogno dell’azzurraCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.42 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di Grant-Bartunkova. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire ... oasport.it Grant-Bartunkova oggi in tv, WTA Roma 2026: orario, programma, streaming. C’è un cambio di avversariaAGGIORNAMENTO ORE 12.05. Cambio di avversaria per Tyra Grant: la canadese Victoria Mboko ha dato forfait e dunque l'azzurra non affronterà la numero 9 del ... oasport.it Niente sfida contro la testa di serie Mboko: l’avversaria di Grant nel secondo turno sarà Nikola Bartunkova, sconfitta in 3 set da Potapova nelle qualificazioni - facebook.com facebook Cambia l'avversaria di Tyra Grant Un virus gastrointestinale ferma Mboko, al suo posto gentra Bartunkova #IBI26 x.com