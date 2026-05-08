LIVE Grant-Bartunkova 6-4 3-6 4-3 WTA Roma 2026 in DIRETTA | grande equilibrio nel 3° set

Nella partita di oggi a Roma, il punteggio tra due tenniste si è attestato su 6-4, 3-6 e 4-3. La sfida ha visto un equilibrio nel terzo set, con entrambe le giocatrici che hanno combattuto punto su punto. Attualmente, Grant sta servendo sul punteggio di 4-3, dopo aver vinto il suo turno con un colpo di diritto che ha attraversato il campo. La partita prosegue con grande intensità.

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CLICCA QUI PER AGGIORNA RE LA DIRETTA LIVE 4-3 Gioco Grant: prima ad uscire e dritto dalla parte opposta. 40-30 Buona smorzata di Bartunkova. Grant ci arriva ed incrocia con il recupero, su cui la ceca tira fuori il rovescio Seconda 30-30 Buona risposta di rovescio della ceca. In rete il rovescio in uscita dal servizio di Grant. 30-15 Regalo di Bartunkova che arriva bene su una smorzata tutt’altro che perfetta di Grant ma spedisce lungo il rovescio 15-15 Grant perde il controllo del dritto in uscita dal servizio. 15-0 Grant incrocia bene con il rovescio e sorprende Bartunkova, che accorcia con il colpo bimane e si consegna al dritto dell’italiana 3-3 Gioco Bartunkova: lunga la risposta della ceca.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Grant-Bartunkova 6-4, 3-6, 4-3, WTA Roma 2026 in DIRETTA: grande equilibrio nel 3° set Notizie correlate LIVE Grant-Bartunkova 6-4, 2-3, WTA Roma 2026 in DIRETTA: grande equilibrio nel 2° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-3 Gioco Bartunkova: palla corta perfetta della ventenne di Praga che sorprende Grant. Leggi anche: LIVE Grant-Bartunkova, WTA Roma 2026 in DIRETTA: set decisivo nel match precedente Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Dove vedere in tv Grant-Bartunkova, WTA Roma 2026: orario, programma, streaming; Novak Djokovic incorona Sinner: Numero 1 con merito: impressionante. Vincerà tutti i Masters 1000, forse già quest’anno. LIVE Grant-Bartunkova 6-4, 3-6, 3-2, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra recupera il breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 In corridoio la risposta di Grant. 3-2 Gioco Grant: in rete la risposta di Bartunkova. A-40 Prima ad uscire ... oasport.it Grant-Bartunkova oggi in tv, WTA Roma 2026: orario, programma, streaming. C’è un cambio di avversariaAGGIORNAMENTO ORE 12.05. Cambio di avversaria per Tyra Grant: la canadese Victoria Mboko ha dato forfait e dunque l'azzurra non affronterà la numero 9 del ... oasport.it Niente sfida contro la testa di serie Mboko: l’avversaria di Grant nel secondo turno sarà Nikola Bartunkova, sconfitta in 3 set da Potapova nelle qualificazioni - facebook.com facebook Cambia l'avversaria di Tyra Grant Un virus gastrointestinale ferma Mboko, al suo posto gentra Bartunkova #IBI26 x.com