LIVE Grant-Bartunkova 6-4 3-6 0-2 WTA Roma 2026 in DIRETTA | break in apertura di 3° set

Sul campo centrale del torneo di Roma, la partita tra la giocatrice in rosa e l’avversaria sta vivendo un match deciso, con il primo set vinto dalla prima e il secondo dalla seconda. Nel terzo set, la giocatrice in rosa ha ottenuto un break all’inizio e si trova avanti 2-0, con il punteggio aggiornato a 6-4, 3-6, 0-2. La partita è in corso e i punti si susseguono con continuità.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNA RE LA DIRETTA LIVE 30-15 Buona prima ad uscire per l’azzura. 15-15 Servizio ad uscire e dritto dalla parte opposta. 0-15 Doppio fallo. 0-2 Gioco Bartunkova: la ceca chiude con il dritto in avanzamento e consolida il break. 40-30 In rete il rovescio in uscita dal servizio della ceca. 40-15 Muore ai piedi della rete la smorzata di Grant 30-15 Lunga la risposta di dritto dell’italiana. 15-15 Ace! Servizio al centro vincente. 0-15 La ceca accelera con il rovescio lungolinea. Grant si era mossa in anticipo verso quell’angolo e chiude con il dritto Al servizio Nikola Bartunkova. 0-1 Break Bartunkova: risposta vincente con il rovescio per la ceca.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Grant-Bartunkova 6-4, 3-6, 0-2, WTA Roma 2026 in DIRETTA: break in apertura di 3° set Notizie correlate LIVE Grant-Bartunkova 6-4, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra vince il 1° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-40 Dritto ad incrociare di Grant che poi cambia ritmo con il dritto lungolinea e chiude con il... LIVE Grant-Bartunkova 6-4, 2-3, WTA Roma 2026 in DIRETTA: grande equilibrio nel 2° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-3 Gioco Bartunkova: palla corta perfetta della ventenne di Praga che sorprende Grant. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Dove vedere in tv Grant-Bartunkova, WTA Roma 2026: orario, programma, streaming; Novak Djokovic incorona Sinner: Numero 1 con merito: impressionante. Vincerà tutti i Masters 1000, forse già quest’anno. LIVE Grant-Bartunkova 6-4, 2-5, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra serve per restare nel setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-5 Gioco Bartunkova: ace ad uscire per la ceca. 40-0 In corridoio la risposta di rovescio di Grant. 30-0 ... oasport.it Grant-Bartunkova oggi in tv, WTA Roma 2026: orario, programma, streaming. C’è un cambio di avversariaAGGIORNAMENTO ORE 12.05. Cambio di avversaria per Tyra Grant: la canadese Victoria Mboko ha dato forfait e dunque l'azzurra non affronterà la numero 9 del ... oasport.it Niente sfida contro la testa di serie Mboko: l’avversaria di Grant nel secondo turno sarà Nikola Bartunkova, sconfitta in 3 set da Potapova nelle qualificazioni - facebook.com facebook Cambia l'avversaria di Tyra Grant Un virus gastrointestinale ferma Mboko, al suo posto gentra Bartunkova #IBI26 x.com