LIVE Grant-Bartunkova 6-4 3-6 0-2 WTA Roma 2026 in DIRETTA | break in apertura di 3° set
Sul campo centrale del torneo di Roma, la partita tra la giocatrice in rosa e l’avversaria sta vivendo un match deciso, con il primo set vinto dalla prima e il secondo dalla seconda. Nel terzo set, la giocatrice in rosa ha ottenuto un break all’inizio e si trova avanti 2-0, con il punteggio aggiornato a 6-4, 3-6, 0-2. La partita è in corso e i punti si susseguono con continuità.
CLICCA QUI PER AGGIORNA RE LA DIRETTA LIVE 30-15 Buona prima ad uscire per l’azzura. 15-15 Servizio ad uscire e dritto dalla parte opposta. 0-15 Doppio fallo. 0-2 Gioco Bartunkova: la ceca chiude con il dritto in avanzamento e consolida il break. 40-30 In rete il rovescio in uscita dal servizio della ceca. 40-15 Muore ai piedi della rete la smorzata di Grant 30-15 Lunga la risposta di dritto dell’italiana. 15-15 Ace! Servizio al centro vincente. 0-15 La ceca accelera con il rovescio lungolinea. Grant si era mossa in anticipo verso quell’angolo e chiude con il dritto Al servizio Nikola Bartunkova. 0-1 Break Bartunkova: risposta vincente con il rovescio per la ceca.🔗 Leggi su Oasport.it
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