Nel match di primo turno al torneo di Roma, la giocatrice di vent’anni proveniente da Praga ha conquistato un punto importante con una palla corta ben eseguita, sorprendendo l’avversaria. Dopo aver vinto il primo set, la tennista di casa si trova ora in svantaggio nel secondo, con il punteggio di 6-4, 2-3. La sfida prosegue con grande equilibrio e continui scambi nel secondo set.

CLICCA QUI PER AGGIORNA RE LA DIRETTA LIVE 2-3 Gioco Bartunkova: palla corta perfetta della ventenne di Praga che sorprende Grant. 40-30 Errore della ceca 40-15 Prima ad uscire e smorzata in contropiede. 30-15 Ottima smorzata giocata dall’azzurra su cui Bartunkova non riesce ad arrivare. 30-0 In rete il rovescio lungolinea dell’italiana. 15-0 La risposta di dritto dell’italiana sbatte sul nastro ed atterra in corridoio 2-2 Gioco Grant: in rete la risposta di rovescio della ceca Seconda 40-30 Il dritto di Grant sbatte sul nastro e termina fuori 40-15 Grant ribalta lo scambio con un dritto lungolinea e chiude con il colpo successivo. 30-15 Regalo di Bartunkova che spedisce lungo il dritto 15-15 In rete il rovescio in uscita dal servizio 15-0 Uno-due per l’italiana 1-2 Gioco Bartunkova: ace al centro per la ceca.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Grant-Bartunkova 6-4, 2-3, WTA Roma 2026 in DIRETTA: grande equilibrio nel 2° set

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