LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | le squadre dei velocisti controllano l’andatura della gara
Oggi si svolge la tappa del Giro d’Italia 2026, con le squadre dei velocisti che gestiscono l’andatura della corsa. Nella giornata, un giovane corridore di 20 anni e 200 giorni, appartenente a una formazione italiana, è stato il più giovane a partire. La gara è in corso e gli aggiornamenti in tempo reale sono disponibili cliccando sul link dedicato.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:38 Filippo Turconi della Bardiani CSF 7 Saber , con i suoi 20 anni e 200 giorni, è il corridore più giovane al via del Giro 2026. 14:35 Mancano poco più di ottanta chilometri alla fine. 14:32 Interessante rilievo storico: Filippo Ganna ha vinto la prima tappa del Giro d’Italia 2021 proprio l’8 maggio. 14:29 Il duo di testa, dopo una fase in cui aveva perso terreno, torna ad avere 2’13” di margine, 14:26 Saranno 48774 i metri di dislivello dell’edizione 2026 del Giro d’Italia. 14:23 In testa alla gara ci sono ancora Manuele Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber) e Diego Pablo Sevilla (Polti VisitMalta). 14:20 Sepp Kuss festeggia la partenza numero 300 in una tappa di un Grande Giro.🔗 Leggi su Oasport.it
Campionati Italiani Giovanili Ciclocross 2026 | Team Relay
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