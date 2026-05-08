Oggi si svolge la tappa del Giro d’Italia 2026, con le squadre dei velocisti che gestiscono l’andatura della corsa. Nella giornata, un giovane corridore di 20 anni e 200 giorni, appartenente a una formazione italiana, è stato il più giovane a partire. La gara è in corso e gli aggiornamenti in tempo reale sono disponibili cliccando sul link dedicato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:38 Filippo Turconi della Bardiani CSF 7 Saber , con i suoi 20 anni e 200 giorni, è il corridore più giovane al via del Giro 2026. 14:35 Mancano poco più di ottanta chilometri alla fine. 14:32 Interessante rilievo storico: Filippo Ganna ha vinto la prima tappa del Giro d’Italia 2021 proprio l’8 maggio. 14:29 Il duo di testa, dopo una fase in cui aveva perso terreno, torna ad avere 2’13” di margine, 14:26 Saranno 48774 i metri di dislivello dell’edizione 2026 del Giro d’Italia. 14:23 In testa alla gara ci sono ancora Manuele Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber) e Diego Pablo Sevilla (Polti VisitMalta). 14:20 Sepp Kuss festeggia la partenza numero 300 in una tappa di un Grande Giro.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: le squadre dei velocisti controllano l’andatura della gara

Campionati Italiani Giovanili Ciclocross 2026 | Team Relay

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