LIVE Cocciaretto-Navarro WTA Roma 2026 in DIRETTA | pochi minuti all’inizio del match

Alle 20.19 si è avviato il match tra Cocciaretto e Navarro nel torneo WTA di Roma. L'incontro è iniziato pochi minuti fa e si può seguire in diretta. L'avversaria di oggi vanta un ranking più alto rispetto alla giocatrice italiana, che sta affrontando la sfida sulla terra battuta della capitale. Per aggiornamenti in tempo reale, clicca sul link dedicato alla diretta.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.19 L’avversaria di oggi è ben più quotata rispetto Kraus; Emma Navarro, che ha potuto contare su un bye per saltare il primo turno, è infatti una tennista di alto rango e dal grande talento, anche se l’ultimo periodo, complice anche problemi fisici, è stato tutt’altro che positivo per la statunitense. 20.16 Cocciaretto è approdata al secondo turno del torneo di casa grazie alla bella vittoria sull’austriaca Sinjia Kraus (numero 103 del ranking), complicata più dalle condizioni meteo che dal gioco espresso dalla propria avversaria. L’azzurra è stata abile a non farsi distrarre dal presentarsi di continui piovaschi chiudendo il match 2-0 (6-2, 6-4) abbastanza rapidamente 20.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cocciaretto-Navarro, WTA Roma 2026 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio del match Notizie correlate Leggi anche: LIVE Trevisan-Gibson, WTA Roma 2026 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio del match LIVE Errani/Paolini-Mertens/Zhang, WTA Miami 2026 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio del matchCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ZVEREV A MEZZANOTTE 2:11 Nella serata italiana si è disputata la prima semifinale... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: LIVE Cocciaretto-Navarro, WTA Roma 2026 in DIRETTA: incontro proibitivo, ma l’azzurra può giocarsela; Live Emma Navarro - Elisabetta Cocciaretto - Roma Women's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 08/05/2026; Cocciaretto-Navarro oggi, WTA Roma 2026: orario, tv, programma, streaming; ? Tennis, Internazionali di Roma: news, diretta TV e streaming live di oggi • venerdì 8 maggio 2026. LIVE Cocciaretto-Navarro, WTA Roma 2026 in DIRETTA: Djokovic al set decisivo, poi l’azzurraCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.13 E' terminato il primo match del giorno sul Campo Centrale. Iga Swiatek ha battuto, non senza difficoltà, ... oasport.it Cocciaretto-Navarro oggi in tv, WTA Roma 2026: orario, programma, streamingAndare a caccia di conferme per continuare la propria avanzata nel torneo più prestigioso del panorama nazionale. Nel secondo turno del singolare ... oasport.it WTA Rome – Internazionali BNL d'Italia 2026 1/32 de finale 17h00 Karolina Pliskova Jaqueline Cristian Elina Svitolina Nuria Brancaccio Basiletti 19h00 Emma Navarro Elisabetta Cocciaretto #WTA #IBI26 #Tennis x.com Masters e WTA 1000 Roma: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. Cocciaretto supera Kraus e vola al secondo turno: a Roma la sfida con Emma Navarro.Brancaccio lotta, ma Townsend passa in due set. Urgesi si ferma contro Golubic. Ostapenko vince - facebook.com facebook