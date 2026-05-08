LIVE Cocciaretto-Navarro 6-3 WTA Roma 2026 in DIRETTA | 1° set vinto agilmente dall’azzurra

Al torneo WTA di Roma, l’azzurra ha vinto il primo set contro Navarro con il punteggio di 6-3. Durante il match, ci sono stati scambi lunghi e intensi, che hanno visto l’atleta italiana prevalere in modo deciso. La partita continua con aggiornamenti in tempo reale sulla piattaforma dedicata, mentre il punteggio si mantiene stabile nel secondo set.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-3 Set Cocciaretto. Altro scambio lungo a favore dell’azzurra. la statunitense manda lungo un dritto ad incrociare. Cocciaretto strappa di nuovo il servizio all’avversaria e si prende il set! 40-ad Che brava Cocciaretto! L’azzurro martella con il suo potente dritto per poi scendere a rete e chiudere con una facile volèe. 40-40 Il gratuito stavolta è di Navarro. La statunitense manda a rete un dritto dal centro del campo non certo impossibile. 40-30 Stavolta è ottimo il colpo in risposta dell’azzurra! Rovescio lungolinea vincente sulla seconda dell’avversaria. 40-15 Lunga la risposta di rovescio di Cocciaretto.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cocciaretto-Navarro 6-3, WTA Roma 2026 in DIRETTA: 1° set vinto agilmente dall’azzurra Notizie correlate Leggi anche: LIVE Cocciaretto-Navarro, WTA Roma 2026 in DIRETTA: Djokovic al set decisivo, poi l’azzurra Leggi anche: LIVE Cocciaretto-Navarro, WTA Roma 2026 in DIRETTA: azzurra in campo in serata Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: LIVE Cocciaretto-Navarro, WTA Roma 2026 in DIRETTA: incontro proibitivo, ma l’azzurra può giocarsela; Live Emma Navarro - Elisabetta Cocciaretto - Roma Women's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 08/05/2026; WTA Roma 2026, Elisabetta Cocciaretto regola Sinja Kraus e si regala il match con Emma Navarro; WTA Roma 2026, Cocciaretto show sotto la pioggia: elimina Kraus e vola al 2° turno con Navarro. LIVE Cocciaretto-Navarro 5-3, WTA Roma 2026 in DIRETTA: comincia a carburare la statunitenseCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-30 Lungo il rovescio ad incrociare di Navarro. 0-15 Accelerazione con il rovescio in lungolinea e poi dritto ... oasport.it WTA Roma: Cocciaretto non sbaglia all’esordio e raggiunge Navarro al secondo turnoDopo le incertezze meteo che hanno costretto a un parziale slittamento del calendario, la pioggia concede finalmente una tregua al Foro Italico, permettendo lo svolgimento del match d’esordio di ... ubitennis.com Inizia la sessione serale sul Centrale: Elisabetta Cocciaretto sfida Emma Navarro per un posto ai sedicesimi di finale contro Iga Swiatek! x.com Masters e WTA 1000 Roma: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. Cocciaretto supera Kraus e vola al secondo turno: a Roma la sfida con Emma Navarro.Brancaccio lotta, ma Townsend passa in due set. Urgesi si ferma contro Golubic. Ostapenko vince - facebook.com facebook