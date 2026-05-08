LIVE Cocciaretto-Navarro 6-3 5-2 WTA Roma 2026 in DIRETTA | l’azzurra salva tre palle break consecutive!

Durante il match tra Cocciaretto e Navarro a Roma, l’azzurra ha conquistato il primo set con un punteggio di 6-3. Attualmente, si trova in vantaggio 5-2 nel secondo set, dopo aver salvato tre palle break consecutive. In un punto, Navarro ha colpito un dritto molto potente, che Cocciaretto ha intercettato in allungo, ma il colpo è finito fuori. La partita continua con l’azzurra in posizione favorevole.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Sventagliata di dritto molto potente di Navarro. Cocciaretto ci arriva in allunga ma manda fuori. 30-30 Cocciaretto aggredisce il servizio dell’avversaria, ma la sua risposta termina lunga. 15-30 Accelerazione con il rovescio dal centro del campo verso l’esterno. Gran colpo dell’azzurra! 15-15 A rete il dritto in corsa di Cocciaretto. 0-15 Lungo il rovescio ad incrociare della statunitense. 5-2 Gioco Cocciaretto. Super game dell’azzurra che salva tre palle break e si avvicina alla vittoria. A rete il dritto dal centro del campo di Navarro sull’ultimo punto del gioco. ad-40 Scambio che sembrava già dalla parte di Navarro.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cocciaretto-Navarro 6-3, 5-2 WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra salva tre palle break consecutive! Notizie correlate LIVE Cocciaretto-Navarro 6-3, 1-0 WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’annulla salva due palle break in apertura di setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Stavolta il gratuito di rovescio è di Navarro. LIVE Cocciaretto-Kraus 6-2, 4-3, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra salva due palle break!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Seeeeervizio vincente! Brava! 30-40 Largo il dritto di Kraus, per fortuna. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: LIVE Cocciaretto-Navarro, WTA Roma 2026 in DIRETTA: incontro proibitivo, ma l’azzurra può giocarsela; Live Emma Navarro - Elisabetta Cocciaretto - Roma Women's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 08/05/2026; WTA Roma 2026, Elisabetta Cocciaretto regola Sinja Kraus e si regala il match con Emma Navarro; Chi affronta Jasmine Paolini al terzo turno di Roma? Prossima avversaria di lusso dopo una maratona. LIVE Cocciaretto-Navarro 6-3, 3-0 WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra consolida il break nonostante i troppi gratuitiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Brava Navarro che guida lo scambio e poi gioca un angolo molto stretto col rovescio. Cocciaretto manda a ... oasport.it LIVE Musetti-Mpetshi Perricard, ATP Roma 2026 in DIRETTA: Cocciaretto avanti su Navarro, tra poco il toscanoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.26 Cocciaretto ha vinto il primo set contro Emma Navarro! L'azzurra sta regalando spettacolo sul Campo ... oasport.it Cocciaretto infiamma il centrale Elisabetta Cocciaretto batte Emma Navarro in due set (6-3 6-2) e per la prima volta in carriera accede al terzo round degli Internazionali d'Italia. Ora per lei la super sfida contro Iga Swiatek, per rifarsi della sconfitta proprio x.com BRAVISSIMA ELISABETTA! Cocciaretto vince anche contro Navarro con una partita sempre in controllo e approda al terzo turno, dove dovrà vedersela con Swiatek Si ferma al secondo turno il percorso agli Internazionali d’Italia per Grant e Basiletti, sc - facebook.com facebook