LIVE Cocciaretto-Navarro 6-3 4-2 WTA Roma 2026 in DIRETTA | la statunitense ricuce il break di svantaggio

Al torneo di Roma, Cocciaretto e Navarro sono in campo nel secondo set con il punteggio di 6-3, 4-2. La statunitense ha recuperato un break di svantaggio e si trova in vantaggio. Navarro ha tentato di rispondere con un dritto sul rovescio di Cocciaretto a rete. I giocatori si fronteggiano in un match che si sta sviluppando sul centrale del torneo.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-2 Break di Cocciaretto! A rete il dritto di Navarro in corsa. Strappa nuovamente il servizio e si riprende il break di vantaggio l’azzurra! 15-40 SUPER COCCIARETTO! Scambio lunghissimo che l’azzurra si porta a casa con un dritto lungolinea dopo essersi aperta il campo con un colpo ad incrociare nell’angolo opposto. 15-30 Il rovescio di Navarro tocca il nastro e accorcia la traiettoria. Cocciaretto ci arriva comunque bene e trova il vincente con il rovescio lungolinea. 15-15 Che colpo di Navarro! Rovescio lungolinea potentissimo della statunitense! E’ salita decisamente di livello l’ex top ten. 0-15 Ancora uno scambio lungo ed intenso.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cocciaretto-Navarro 6-3, 4-2 WTA Roma 2026 in DIRETTA: la statunitense ricuce il break di svantaggio Notizie correlate Leggi anche: LIVE Cocciaretto-Navarro 6-3, 3-2 WTA Roma 2026 in DIRETTA: la statunitense ricuce il break di svantaggio LIVE Cocciaretto-Navarro 4-3, WTA Roma 2026 in DIRETTA: comincia a carburare la statunitenseCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ad-40 Scambio fotocopia a quello precedente. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: LIVE Cocciaretto-Navarro, WTA Roma 2026 in DIRETTA: incontro proibitivo, ma l’azzurra può giocarsela; Live Emma Navarro - Elisabetta Cocciaretto - Roma Women's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 08/05/2026; WTA Roma 2026, Elisabetta Cocciaretto regola Sinja Kraus e si regala il match con Emma Navarro; Chi affronta Jasmine Paolini al terzo turno di Roma? Prossima avversaria di lusso dopo una maratona. LIVE Cocciaretto-Navarro 6-3, 3-0 WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra consolida il break nonostante i troppi gratuitiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Brava Navarro che guida lo scambio e poi gioca un angolo molto stretto col rovescio. Cocciaretto manda a ... oasport.it LIVE Musetti-Mpetshi Perricard, ATP Roma 2026 in DIRETTA: Cocciaretto avanti su Navarro, tra poco il toscanoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.08 Buona sera amici di OA Sport, manca sempre meno all'ingresso in campo di Musetti. La giornata sul Campo ... oasport.it Inizia la sessione serale sul Centrale: Elisabetta Cocciaretto sfida Emma Navarro per un posto ai sedicesimi di finale contro Iga Swiatek! x.com Masters e WTA 1000 Roma: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. Cocciaretto supera Kraus e vola al secondo turno: a Roma la sfida con Emma Navarro.Brancaccio lotta, ma Townsend passa in due set. Urgesi si ferma contro Golubic. Ostapenko vince - facebook.com facebook