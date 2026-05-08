LIVE Cocciaretto-Navarro 6-3 3-2 WTA Roma 2026 in DIRETTA | la statunitense ricuce il break di svantaggio

Al torneo di Roma, la partita tra Cocciaretto e Navarro è in corso. La statunitense ha recuperato uno svantaggio di un break e ora conduce 3-2 nel secondo set. La giocatrice americana ha strappato il servizio all’italiana con un colpo efficace, riaprendo la sfida. I punti vengono disputati con intensità mentre il pubblico segue attentamente l’andamento del match. La partita prosegue con entrambe le atlete impegnate nel tentativo di ottenere il risultato decisivo.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 Break Navarro. La statunitense strappa la battuta all’azzurra con un colpo da campionessa. Cocciaretto trova un angolo strettissimo con il dritto ad incrociare, Navarro trova però un dritto in corsa lungolinea pazzesco e si prende il game. 30-40 Doppio fallo di Cocciaretto. Game che si complica improvvisamente. 30-30 Scambio lungo ed intenso. L’azzurra prova ad uscire dalla diagonale del rovescio con un difficile lungolinea, ma la palla termina ancora una volta a rete. 30-15 Gran dritto lungolinea vincente dell’azzurra! 15-15 L’azzurra chiama a rete Navarro che trova un passante insidioso. Cocciaretto tenta il colpo al volo ma la sua volèe finisce a rete.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cocciaretto-Navarro 6-3, 3-2 WTA Roma 2026 in DIRETTA: la statunitense ricuce il break di svantaggio Notizie correlate LIVE Cocciaretto-Navarro 4-3, WTA Roma 2026 in DIRETTA: comincia a carburare la statunitenseCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ad-40 Scambio fotocopia a quello precedente. Leggi anche: LIVE Cocciaretto-Navarro 0-1, WTA Roma 2026 in DIRETTA: comincia la statunitense al servizio Altri aggiornamenti Temi più discussi: LIVE Cocciaretto-Navarro, WTA Roma 2026 in DIRETTA: incontro proibitivo, ma l’azzurra può giocarsela; Live Emma Navarro - Elisabetta Cocciaretto - Roma Women's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 08/05/2026; WTA Roma 2026, Elisabetta Cocciaretto regola Sinja Kraus e si regala il match con Emma Navarro; Chi affronta Jasmine Paolini al terzo turno di Roma? Prossima avversaria di lusso dopo una maratona. LIVE Cocciaretto-Navarro 6-3, 3-0 WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra consolida il break nonostante i troppi gratuitiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Brava Navarro che guida lo scambio e poi gioca un angolo molto stretto col rovescio. Cocciaretto manda a ... oasport.it LIVE Musetti-Mpetshi Perricard, ATP Roma 2026 in DIRETTA: Cocciaretto avanti su Navarro, tra poco il toscanoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.08 Buona sera amici di OA Sport, manca sempre meno all'ingresso in campo di Musetti. La giornata sul Campo ... oasport.it Inizia la sessione serale sul Centrale: Elisabetta Cocciaretto sfida Emma Navarro per un posto ai sedicesimi di finale contro Iga Swiatek! x.com Masters e WTA 1000 Roma: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. Cocciaretto supera Kraus e vola al secondo turno: a Roma la sfida con Emma Navarro.Brancaccio lotta, ma Townsend passa in due set. Urgesi si ferma contro Golubic. Ostapenko vince - facebook.com facebook