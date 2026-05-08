LIVE Cocciaretto-Navarro 6-3 3-0 WTA Roma 2026 in DIRETTA | l’azzurra consolida il break nonostante i troppi gratuiti

Nella partita di oggi al torneo di Roma, l’atleta italiana ha ottenuto un vantaggio di 6-3, 3-0 contro la sua avversaria. Dopo aver consolidato il break nel secondo set, l’atleta italiana ha subito alcuni errori con il colpo di dritto, tra cui un colpo mandato lungo. La partita è aggiornata in tempo reale, con i tifosi che seguono il punteggio e le azioni in diretta.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 L’errore stavolta arriva con il dritto. L’azzurra manda lungo il suo colpo ad incrociare. 30-0 Ancora a rete il rovescio ad incrociare di Cocciaretto. 15-0 Cocciaretto costruisce alla perfezione lo scambio, ma il suo smash a rete, dopo una bella accelerazione di dritto, termina largo. 3-0 Gioco Cocciaretto. L’azzurra riesce a consolidare il break in un game davvero tirato e con anche una palla break per Navarro. Ottimo l’ultimo punto di Cocciaretto che conduce lo scambio e trova l’accelerazione vincente con il dritto sventagliato. ad-40 Gratuito della statunitense con il rovescio dal centro del campo con la palla che termina a rete.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cocciaretto-Navarro 6-3, 3-0 WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra consolida il break nonostante i troppi gratuiti Notizie correlate Leggi anche: LIVE Cocciaretto-Navarro, WTA Roma 2026 in DIRETTA: azzurra in campo in serata LIVE Cocciaretto-Navarro 3-1, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra strappa subito il servizio all’avversaria!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-30 A rete il rovescio di Navarro in uscita dal servizio. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: LIVE Cocciaretto-Navarro, WTA Roma 2026 in DIRETTA: incontro proibitivo, ma l’azzurra può giocarsela; Live Emma Navarro - Elisabetta Cocciaretto - Roma Women's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 08/05/2026; WTA Roma 2026, Elisabetta Cocciaretto regola Sinja Kraus e si regala il match con Emma Navarro; Chi affronta Jasmine Paolini al terzo turno di Roma? Prossima avversaria di lusso dopo una maratona. LIVE Cocciaretto-Navarro 6-3, 1-0 WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’annulla salva due palle break in apertura di setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Brava Navarro che guida lo scambio e poi gioca un angolo molto stretto col rovescio. Cocciaretto manda a ... oasport.it LIVE Musetti-Mpetshi Perricard, ATP Roma 2026 in DIRETTA: Cocciaretto avanti su Navarro, tra poco il toscanoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.08 Buona sera amici di OA Sport, manca sempre meno all'ingresso in campo di Musetti. La giornata sul Campo ... oasport.it Inizia la sessione serale sul Centrale: Elisabetta Cocciaretto sfida Emma Navarro per un posto ai sedicesimi di finale contro Iga Swiatek! x.com Masters e WTA 1000 Roma: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. Cocciaretto supera Kraus e vola al secondo turno: a Roma la sfida con Emma Navarro.Brancaccio lotta, ma Townsend passa in due set. Urgesi si ferma contro Golubic. Ostapenko vince - facebook.com facebook