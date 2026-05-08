LIVE Cocciaretto-Navarro 4-3 WTA Roma 2026 in DIRETTA | comincia a carburare la statunitense

Sul campo centrale del torneo di Roma, la partita tra la tennista italiana e quella statunitense è iniziata con ritmo lento, con scambi lunghi e pochi punti netti. Al momento, il punteggio segnala un 4-3 in favore dell’italiana, con un cambio di ritmo evidente nella giocatrice americana che si sta avvicinando a carburare. Le due atlete si contendono ogni punto, con scambi che si ripetono e momenti di pressione da parte di entrambe.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ad-40 Scambio fotocopia a quello precedente. L’azzurra accelera e cerca gli angoli, Navarro va in affanno e manda a rete il colpo di rovescio difensivo. 40-40 Brava Cocciraretto che fa muovere molto per il campo Navarro. La statunitense cede alla lunga mandando a rete il rovescio. 30-40 Ennesimo errore di Cocciaretto col rovescio. A rete il suo colpo in uscita dal servizio. 30-30 Buona prima lavorata e ad uscire. Navarro manda a rete la risposta. 15-30 Ancora un errore gratuito di Cocciaretto. L’azzurra manda a rete il rovescio dal centro del campo. 15-15 Lungo il rovescio ad incrociare dell’azzurra. 15-0 Che volèe di Cocciaretto! L’azzurra viene a rete dopo un’accelerazione non troppo efficacie.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cocciaretto-Navarro 4-3, WTA Roma 2026 in DIRETTA: comincia a carburare la statunitense Notizie correlate Leggi anche: LIVE Cocciaretto-Navarro 0-1, WTA Roma 2026 in DIRETTA: comincia la statunitense al servizio Leggi anche: LIVE Cocciaretto-Navarro, WTA Roma 2026 in DIRETTA: azzurra in campo in serata Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: LIVE Cocciaretto-Navarro, WTA Roma 2026 in DIRETTA: incontro proibitivo, ma l’azzurra può giocarsela; Live Emma Navarro - Elisabetta Cocciaretto - Roma Women's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 08/05/2026; Cocciaretto-Navarro oggi, WTA Roma 2026: orario, tv, programma, streaming; WTA Roma 2026, Cocciaretto show sotto la pioggia: elimina Kraus e vola al 2° turno con Navarro. LIVE Cocciaretto-Navarro 1-1, WTA Roma 2026 in DIRETTA: solida al servizio l’azzurraCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-30 Lungo il rovescio ad incrociare di Navarro. 0-15 Accelerazione con il rovescio in lungolinea e poi dritto ... oasport.it LIVE Cocciaretto-Kraus 6-2, 6-4, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra esordisce in modo convincenteCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE dell'esordio vincente di Elisabetta Cocciaretto, che ritroveremo nella giornata di ... oasport.it Inizia la sessione serale sul Centrale: Elisabetta Cocciaretto sfida Emma Navarro per un posto ai sedicesimi di finale contro Iga Swiatek! x.com Masters e WTA 1000 Roma: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. Cocciaretto supera Kraus e vola al secondo turno: a Roma la sfida con Emma Navarro.Brancaccio lotta, ma Townsend passa in due set. Urgesi si ferma contro Golubic. Ostapenko vince - facebook.com facebook