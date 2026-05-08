LIVE Cocciaretto-Navarro 0-1 WTA Roma 2026 in DIRETTA | comincia la statunitense al servizio

Da oasport.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al torneo WTA di Roma, la partita tra Cocciaretto e Navarro è iniziata con Navarro al servizio. La statunitense ha aperto il match con un ace potente al centro del campo, mentre Cocciaretto ha risposto con uno smash su un lob alto, trasformando il punto. La sfida si è aperta con Navarro avanti 1-0 nel primo set. È possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale sulla diretta.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Prima al centro potente. La Navarro alza un lob altissimo che Cocciaretto schiaccia e trasforma in punto. 30-0 Si continua a giocare tantissimo sulla diagonale del rovescio. Stavolta è Cocciaretto che comanda lo scambio e poi accelera, la difesa della statunitense termina a rete. 15-0 Navarro conduce lo scambio nella diagonale di rovescio. Il tentativo di vincente di rovescio in lungolinea termina però abbondantemente lungo. 0-1 Gioco Navarro. La statunitense chiude il game con un rovescio ad incrociare strettissimo. Il successivo colpo difensivo di Cocciaretto termina a rete. 40-30 Altro doppio fallo per Navarro.🔗 Leggi su Oasport.it

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