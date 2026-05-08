LIVE Cocciaretto-Navarro 0-1 WTA Roma 2026 in DIRETTA | comincia la statunitense al servizio

Al torneo WTA di Roma, la partita tra Cocciaretto e Navarro è iniziata con Navarro al servizio. La statunitense ha aperto il match con un ace potente al centro del campo, mentre Cocciaretto ha risposto con uno smash su un lob alto, trasformando il punto. La sfida si è aperta con Navarro avanti 1-0 nel primo set. È possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale sulla diretta.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Prima al centro potente. La Navarro alza un lob altissimo che Cocciaretto schiaccia e trasforma in punto. 30-0 Si continua a giocare tantissimo sulla diagonale del rovescio. Stavolta è Cocciaretto che comanda lo scambio e poi accelera, la difesa della statunitense termina a rete. 15-0 Navarro conduce lo scambio nella diagonale di rovescio. Il tentativo di vincente di rovescio in lungolinea termina però abbondantemente lungo. 0-1 Gioco Navarro. La statunitense chiude il game con un rovescio ad incrociare strettissimo. Il successivo colpo difensivo di Cocciaretto termina a rete. 40-30 Altro doppio fallo per Navarro.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cocciaretto-Navarro 0-1, WTA Roma 2026 in DIRETTA: comincia la statunitense al servizio Notizie correlate Leggi anche: LIVE Cocciaretto-Navarro, WTA Roma 2026 in DIRETTA: Djokovic al set decisivo, poi l’azzurra Leggi anche: LIVE Cocciaretto-Navarro, WTA Roma 2026 in DIRETTA: azzurra in campo in serata Contenuti di approfondimento Temi più discussi: LIVE Cocciaretto-Navarro, WTA Roma 2026 in DIRETTA: incontro proibitivo, ma l’azzurra può giocarsela; Diretta Navarro - Cocciaretto (Internazionali BNL d'Italia); Cocciaretto-Navarro oggi a Roma: orario, programma e dove vederla in TV; WTA Roma 2026, Cocciaretto show sotto la pioggia: elimina Kraus e vola al 2° turno con Navarro. LIVE Cocciaretto-Navarro, WTA Roma 2026 in DIRETTA: Djokovic al set decisivo, poi l’azzurraCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.13 E' terminato il primo match del giorno sul Campo Centrale. Iga Swiatek ha battuto, non senza difficoltà, ... oasport.it Cocciaretto-Navarro oggi in tv, WTA Roma 2026: orario, programma, streamingAndare a caccia di conferme per continuare la propria avanzata nel torneo più prestigioso del panorama nazionale. Nel secondo turno del singolare ... oasport.it Inizia la sessione serale sul Centrale: Elisabetta Cocciaretto sfida Emma Navarro per un posto ai sedicesimi di finale contro Iga Swiatek! x.com Masters e WTA 1000 Roma: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. Cocciaretto supera Kraus e vola al secondo turno: a Roma la sfida con Emma Navarro.Brancaccio lotta, ma Townsend passa in due set. Urgesi si ferma contro Golubic. Ostapenko vince - facebook.com facebook