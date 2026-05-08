LIVE Basiletti-Svitolina WTA Roma 2026 in DIRETTA | vittoria agevole per Pegula si avvicina il turno dell’azzurra

Durante il torneo di Roma, la partita tra la giocatrice statunitense e la rivale turca si è conclusa con un risultato netto a favore della prima, che si è imposta con due set. La sfida si è svolta nel pomeriggio e ha visto la vincitrice dominare nel secondo parziale, lasciando poche possibilità alla sua avversaria. Intanto, si attende il prossimo incontro dell’atleta italiana, che potrebbe arrivare presto al turno successivo.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.36 Vittoria facile per la statunitense Jessica Pegula, che domina la turca Zeynep Sonmez con il punteggio di 6-4, 6-0. Ora sulla Supertennis Arena è il turno dell’argentino Sebastian Baez e del kazako Alexander Bublik, a seguire toccherà all’azzurra Noemi Basiletti e all’ucraina Elina Svitolina. 16.03 Dopo una lunga interruzione per pioggia il norvegese Casper Ruud chiude il match contro lo statunitense Zachary Svajda, con un netto 6-1, 6-3. Tra pochi minuti scenderanno in campo Jessica Pegula e Zeynep Sonmez. Salvo cambi di programma o altre interruzioni, l’incontro della ventenne toscana, opposta alla classe ’94 ucraina, sarà l’ultima sfida di giornata sulla Supertennis Arena.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Basiletti-Svitolina, WTA Roma 2026 in DIRETTA: vittoria agevole per Pegula, si avvicina il turno dell’azzurra Notizie correlate Leggi anche: LIVE Basiletti-Svitolina, WTA Roma 2026 in DIRETTA: Jodar avanza, l’azzurra chiuderà il programma sulla Supertennis Arena LIVE Basiletti-Tomljanovic 7-5, 4-1, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra vola verso il 2° turno!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Palla corta vincente di Tomljanovic. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: LIVE Basiletti-Svitolina, WTA Roma 2026 in DIRETTA: niente da perdere contro la temibile ucraina; Favola Basiletti: dalle pre-qualificazioni al 2° turno a Roma!; Roma - Women Risultati di oggi - Tennis; Internazionali d’Italia, chi è Noemi Basiletti, la sorpresa azzurra al secondo turno. LIVE Basiletti-Svitolina, WTA Roma 2026 in DIRETTA: Ruud vince facile, l’azzurra in campo in serata, con la pioggia che ha ritardato il programmaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.03 Dopo una lunga interruzione per pioggia il norvegese Casper Ruud chiude il match contro lo statunitense ... oasport.it Basiletti-Svitolina oggi, WTA Roma 2026: orario, tv, programma, streamingOggi, venerdì 8 maggio, Noemi Basiletti sarà nuovamente protagonista al Foro Italico di Roma. L'azzurra affronterà nel secondo turno degli Internazionali ... oasport.it NOEMI RIVIVE LA VITTORIA CON TOMLJANOVIC Basiletti sta impressionando tutti agli @internazionalibnlditalia, dalla wild card per le pre qualificazioni al 2º turno con Svitolina La classe 2006, in passato ha fatto parte del nostro progetto Young Talent - facebook.com facebook WTA Rome – Internazionali BNL d'Italia 2026 1/32 de finale 17h00 Karolina Pliskova Jaqueline Cristian Elina Svitolina Nuria Brancaccio Basiletti 19h00 Emma Navarro Elisabetta Cocciaretto #WTA #IBI26 #Tennis x.com