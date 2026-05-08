LIVE Basiletti-Svitolina 1-2 WTA Roma 2026 in DIRETTA | scambio di break tra le due giocatrici

Al torneo WTA di Roma 2026, la partita tra Basiletti e Svitolina è in corso, con il punteggio attuale di 1-2 in favore della tennista ucraina. Le giocatrici si sono scambiate alcuni break, mentre il punteggio segnala uno scambio di punti con alcuni colpi vincenti e errori lungo il campo. La sfida si svolge su un campo in condizioni di gioco vivaci e con un livello di intensità elevato.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Gran vincente con il dritto lungolinea di Basiletti. 0-15 Lungo il dritto di Basiletti. 1-3 Svitolina chiude il game con un servizio vincente. A-40 Largo il dritto di Basiletti. 40-40 Dritto incrociato vincente di Svitolina. 40-A Pasticcio di Svitolina che non chiude due smash facili e mette in rete la volée di rovescio. 40-40 All’incrocio delle righe il dritto di Svitolina. 40-A Attacca Noemi e va lungo il recupero di Svitolina. 40-40 Bellissima smorzata di dritto di Basiletti. 40-30 In corridoio il dritto di Svitolina. 40-15 Lungo il dritto dell’azzurra. 30-15 L’ucraina chiude con lo schiaffo al volo di dritto.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Basiletti-Svitolina 1-2, WTA Roma 2026 in DIRETTA: scambio di break tra le due giocatrici Notizie correlate LIVE Paolini-Jeanjean 4-3, WTA Roma 2026 in DIRETTA: ancora uno scambio di break tra le due giocatriciCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Rovescio vincente della francese. LIVE Basiletti-Svitolina 0-1, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra cede subito il servizioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Non passa il rovescio dell’azzurra. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: LIVE Basiletti-Svitolina, WTA Roma 2026 in DIRETTA: niente da perdere contro la temibile ucraina; Favola Basiletti: dalle pre-qualificazioni al 2° turno a Roma!; Roma - Women Risultati di oggi - Tennis; Diretta Svitolina - Basiletti (Internazionali BNL d'Italia). LIVE Basiletti-Svitolina, WTA Roma 2026 in DIRETTA: Bublik facile in due set, ora tocca all’azzurraCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.04 In campo per il riscaldamento le due giocatrici. 19.00 Svitolina in questa stagione ha raggiunto le ... oasport.it Basiletti-Svitolina oggi, WTA Roma 2026: orario, tv, programma, streamingOggi, venerdì 8 maggio, Noemi Basiletti sarà nuovamente protagonista al Foro Italico di Roma. L'azzurra affronterà nel secondo turno degli Internazionali ... oasport.it NOEMI RIVIVE LA VITTORIA CON TOMLJANOVIC Basiletti sta impressionando tutti agli @internazionalibnlditalia, dalla wild card per le pre qualificazioni al 2º turno con Svitolina La classe 2006, in passato ha fatto parte del nostro progetto Young Talent - facebook.com facebook WTA Rome – Internazionali BNL d'Italia 2026 1/32 de finale 17h00 Karolina Pliskova Jaqueline Cristian Elina Svitolina Nuria Brancaccio Basiletti 19h00 Emma Navarro Elisabetta Cocciaretto #WTA #IBI26 #Tennis x.com