Alle 20.45 si gioca Torino-Sassuolo, con D'Aversa che schiera Njie e Simeone dal primo minuto, mentre Pinamonti torna a essere titolare. Il Torino deve fare i conti con le assenze di Aboukhlal, Anjorin, Ismajli, Pedersen, Adams e Zapata, che non saranno disponibili per questa partita. La formazione delle due squadre si prepara a scendere in campo, con le rispettive strategie e formazioni.

(4-3-3): Turati; Coulibaly, Walukiewicz, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Konè; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All.Grosso (3-4-1-2): Paleari; Marianucci, Coco, Ebosse; Pedersen, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Vlasic; Njie, Simeone. All. D'Aversa Torino–Sassuolo sarà diretta dall'arbitro Simone Galipò; assistenti Bindoni–Tegoni, IV ufficiale Maresca, VAR Meraviglia e AVAR Prontera. Il Sassuolo è rimasto imbattuto in due delle ultime tre trasferte contro il Torino in Serie A (1V, 1N), dopo aver incassato cinque sconfitte di fila sul campo dei granata; in generale, in 11 precedenti all'Olimpico Grande Torino, queste due squadre hanno pareggiato una sola volta nella massima serie.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Alle 20.45 Torino-Sassuolo: D'Aversa con Njie e Simeone, Pinamonti torna titolare

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